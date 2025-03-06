台積電ADR連二日反彈 美投資人相信川普動不了晶片法

美國一些具備中央空調的大型建築使用儲冰式空調系統，也稱為冰電池（ice batteries），亦即在用電離峰時段、電價較便宜時，將水結成冰，在用電高峰時段、電價較貴時關閉耗電的冰水機，用大冰塊來降溫，可節省五分之一用電；而在一些較炎熱地區，例如南加州、德州和美國西南地區，甚至可省下三分之一電費。現在加州一家冰電池公司已設計出可用於家庭住宅的小型冰電池，即將問世，這將是省電費又可減緩暖化的新選擇？

2025-03-06 06:00