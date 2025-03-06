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台積電ADR連二日反彈 美投資人相信川普動不了晶片法
台積電ADR周三（5日）大漲2.4%，收在184.28美元，較台北交易溢價18.5%。美國總統川普呼籲國會廢除晶片法，但分析師認為，晶片法不太可能撤銷，對資本支出提供25%的抵稅優惠也會照舊。
美國股市周三止住連續二日頹勢，在川普政府宣布部分汽車關稅豁免後反彈，投資人仍然關注貿易形勢變化，衡量川普政府政策對經濟和聯準會（Fed）決策的可能影響。
道瓊工業指數上漲 485.60 點，漲幅 1.1%，收在 43,006.59 點；標普 500 指數上漲 64.48 點，漲幅 1.1%，至 5,842.63 點；那斯達克綜合指數大漲 267.57 點，漲幅 1.5%，收在18,552.73 點。
費城半導體指數大漲2.1%。英特爾（Intel）大跌2.1%。美光上漲3.4%。輝達（NVIDIA）上漲1.1%。
台灣加權股價指數周三上漲275.02點，收在22,871.90點。台積電（2330）上漲1.8%收在1,020.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 168.73 +3.11 160.00 1.64
中華電 CHT 128.50 +0.64 127.50 0.80
台積電 TSM 1,208.69 +2.38 1,020.00 18.50
聯電 UMC 44.60 +2.26 44.00 1.37
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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