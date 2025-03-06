快訊

王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

杜絕性犯罪？日本終於修改刑法幫助受害者

上班尖峰時間…國3南下福德隧道4車連環撞 回堵5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

美股反彈止住二連跌 市場受川普寬限加墨汽車關稅鼓舞

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普在國會演說時呼籲廢止補助半導體業的晶片法，英特爾（Intel）大跌2.1%，但美光和台積電ADR分別照漲3.4%和2.4%。美聯社
美國總統川普在國會演說時呼籲廢止補助半導體業的晶片法，英特爾（Intel）大跌2.1%，但美光和台積電ADR分別照漲3.4%和2.4%。美聯社

美國股市周三止住連續二日頹勢，在川普政府宣布部分汽車關稅豁免後反彈，投資人仍然關注貿易形勢變化，衡量川普政府政策對經濟和聯準會（Fed）決策的可能影響。

道瓊工業指數上漲 485.60 點，漲幅 1.1%，收在 43,006.59 點；標普 500 指數上漲 64.48 點，漲幅 1.1%，至 5,842.63 點；那斯達克綜合指數大漲 267.57 點，漲幅 1.5%，收在18,552.73 點。

費城半導體指數大漲2.1%。美國總統川普在國會演說時呼籲廢止補助半導體業的晶片法，英特爾（Intel）大跌2.1%，但美光和台積電ADR分別照漲3.4%和2.4%。輝達（NVIDIA）上漲1.1%。

福特汽車和通用汽車在內的汽車製造商股價上漲，因為白宮證實將給透過美墨加協議進口的汽車一個月關稅豁免。

福特汽車大漲 5.8%，通用汽車大漲 7.2%。特斯拉上漲 2.6%。

儘管部分關稅延後實施，貿易緊張局勢和其他新進口關稅引發對通膨的疑慮，而不斷變化的關稅格局讓投資人很難對川普政府任何舉動都做反應。

Purpose Investments首席策略師Craig Basinger說：「我認為在這種情況下，最好的策略仍然是聽其自然，不要輕易相信。」

ADP數據顯示美國企業2月招聘速度放緩至去年7月以來的最低水準，供應管理協會 (ISM)報告，美國服務業景氣 2 月意外擴張，投入價格上漲，再加上最近工廠原材料成本急升，暗示未來幾個月通膨可能會升溫。

Bell Curve Trading 首席市場策略師Bill Strazzullo說：「我們所處的長期趨勢，即從疫情低位開始的反彈，基本上已經結束，再加上川普的政策——無論是關稅、驅逐移民還是延長 2017 年的減稅政策——都將損害經濟或刺激通膨。

川普 指數 美國

延伸閱讀

川普喊廢「520億美元」晶片法 把錢拿來還債

關稅戰開打！川普酸杜魯多利用美加矛盾繼續掌權

川普國會演說 誓言做24年沒做的事…平衡預算

美媒：川普準備發布行政命令 扶持美國造船業並削弱中國

相關新聞

國際原油重挫 銅期貨走揚 白銀三連漲

貿易戰衝擊需求前景，布蘭特原油和西德州中級原油（WTI）雙雙重挫至約六個月低點。銅期貨走高，美國總統川普表示進口銅可能面...

美元指數創下逾一年最大跌幅 關稅引發對經濟疑慮更深

由於市場擔心關稅對通膨和經濟的影響，經濟前景不明，美元兌大多數貨幣周三下跌。德國提出 5,000 億歐元（約 5,310...

輝達GTC大會17日登場 首度舉辦夜市、量子日

輝達（NVIDIA）年度GTC大會將在17至21日於美國加州聖荷西登場，以AI為主軸，除了有執行長黃仁勳主題演講外，今年...

台積電ADR連二日反彈 美投資人相信川普動不了晶片法

台積電ADR周三（5日）大漲2.4%，收在184.28美元，較台北交易溢價18.5%。美國總統川普呼籲國會廢除晶片法，但...

美股反彈止住二連跌 市場受川普寬限加墨汽車關稅鼓舞

美國股市周三止住連續二日頹勢，在川普政府宣布部分汽車關稅豁免後反彈，投資人仍然關注貿易形勢變化，衡量川普政府政策對經濟和...

家用型冰電池將問世 古早降溫神器是省電減排新利器？

美國一些具備中央空調的大型建築使用儲冰式空調系統，也稱為冰電池（ice batteries），亦即在用電離峰時段、電價較便宜時，將水結成冰，在用電高峰時段、電價較貴時關閉耗電的冰水機，用大冰塊來降溫，可節省五分之一用電；而在一些較炎熱地區，例如南加州、德州和美國西南地區，甚至可省下三分之一電費。現在加州一家冰電池公司已設計出可用於家庭住宅的小型冰電池，即將問世，這將是省電費又可減緩暖化的新選擇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。