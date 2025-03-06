紅酒不紅了 葡萄園改種蔬果
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全球飲酒風氣轉變，導致葡萄酒供過於求，智利有些散裝酒的價格，跌至成本的一半。此種情況下，葡萄園價值在過去一年最多重摔三成，迫使農人改種其他作物，就連法國知名的美酒產區波爾多，都有這種現象。
英國金融時報報導，房產顧問商萊坊5日發布財富報告寫道，葡萄酒需求下滑，消費量從2007年高點減少12%，全球主要葡萄產區沒幾個能倖免於難。其中紐西蘭葡萄園跌幅最大，萊坊的當地夥伴林賽說，紐國馬爾堡區的葡萄園，2023年站上高點後，去年價格大跌33%。
與此同時，美國加州納帕谷的卡內羅斯葡萄園，價格挫低15%。澳洲巴羅莎谷與法國隆河谷地的葡萄園，價格也雙雙走低10%。
萊坊說，過去20年來葡萄酒產量已減少兩成，但許多酒莊依舊庫存過剩，這對散裝葡萄酒的價格影響尤大。林賽表示，庫存過多使紐國馬爾堡區的散裝葡萄酒，要價從每公升7紐元（3.9美元）跌至3紐元。智利酒莊的首席釀酒師喬旦也說，該國的散裝葡萄酒價格，去年摔至每公斤0.09美元，只有生產成本的一半。
喬旦說，葡萄酒需求大減，一些葡萄生產商改種蔬果，像橄欖或櫻桃。萊坊表示，阿根廷的門多薩區，蔬菜取代了葡萄，如今大蒜是最主要出口品之一。而法國波爾多的低階葡萄酒商，近年來陷入困境，當地葡萄園轉為種植橄欖、甚至裝設太陽能板，情況日益普及。
葡萄酒消費降溫，一是品味轉變，年輕世代改喝不同飲料，甚至滴酒不沾。尼爾森表示，法國Z世代的人均飲酒量，約為千禧世代的一半。二是中國大陸需求銳減，該國是葡萄酒的主要出口市場之一。
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