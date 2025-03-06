德財政轉向 將解放支出

德國候任總理梅爾茨4日晚間表示，將尋求修憲，把國防和安全支出排除在財政支出限制之外，並承諾將採取「一切必要措施」保衛國家。此舉凸顯德國當局摒棄前總理梅克爾財政節制政策，轉而大舉解放政府支出。歐元聞訊升抵去年11月以來最高。

梅爾茨表示，主要的中間派政黨也同意啟動一筆規模達5,000億歐元（約5,280億美元）的基礎建設基金，用於交通、能源電網和住宅等優先項目的投資。

一周前，在國會選舉取得領先的基民黨/基社黨（CDU/CSU）聯盟領袖梅爾茨說：「歐洲需要加強國防，尤其聯邦預算相關的必要決策，在美國政府最近所作選擇後，不容再拖延。」

歐元兌美元匯率5日一度大漲0.9%至1.0700美元，是去年11月來最強，連兩日漲幅至少為2022年底來最大，投資人押注德國和歐洲國家擴大支出將提振歐洲經濟。軍工股萊因金屬（Rheinmetall）股價今年來飆漲80%，攀抵1,144.50歐元歷史新高峰，比起俄烏戰爭前的不到100歐元如天壤之別。

德國新政府打算提案，國防支出若超過1%的國內生產毛額（GDP），即可豁免於「債務煞車」機制，讓政府舉債無上限。梅爾茨的基民黨/基社黨聯盟正和社民黨（SPD）洽談共組聯合政府，預定下周將此議案提交德國國會。

分析師指出，梅爾茨在美國總統川普觸發貿易戰的同日宣布擴大此事，對德國意義重大。

若修憲成功，讓德國政府公共支出掙脫金融海嘯後的財政政策束縛，可能讓步履蹣跚的德國經濟為之一振、揭開歐陸諸國提高國防支出的新紀元，甚至讓限制舉債凌駕柏林其他政策目標的時代走入歷史。