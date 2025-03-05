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就業驟降 美股早盤陷盤整 川普賣權啟動時間成焦點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
5日美股早盤平盤整理。路透
5日美股早盤平盤整理。路透

美股經歷了去年12月以來最劇烈的兩日跌勢後，外界原本期望，美國總統川普或許會調整加墨關稅，將有利市場，但ADP「小非農」就業報告遠遜預期，打擊市場情緒，5日美股早盤四大指數走勢盤整。

道瓊工業指數早盤一度漲0.4%，標普500指數漲0.1%，那斯達克指數遊走平盤上下，費城半導體漲0.2%；台積電ADR攀升0.9%。

另外，輝達平盤整理，特斯拉上揚0.2%。

ADP就業報告顯示，美國2月民間企業僅增聘7.7萬名員工，比分析師預期的增聘14萬人少了近一半，為警告美國經濟趨緩的最新數據。

在此稍早，美國商務部長盧特尼克接受彭博訪問時表示，加墨的汽車等產業也許可以免徵25%關稅，川普將在5日下午（美國時間）發布相關決定。美國對加墨關稅在4日上路，盧特尼克隨後透露，美國可能會與加墨相互妥協，找出關稅解決之道。

儘管投資人期望川普撤銷部分關稅，但川普昨（4）日在國會演說時表示，新關稅造成「一些干擾」，是可以接受的。

市場認為，川普傾向用股市表現來評斷政績，倘若他的政策導致股市暴跌，川普也許會迅速改弦易轍，華爾街正在猜測，標普500要跌多少，川普才會縮手，這是所謂的「川普賣權」（Trump put）。

美銀策略師原先估計，川普賣權的第一個啟動價位，可能是去年美國總統大選日的標普500收盤價，該指數昨日收盤價逼近此一水位。但美銀也強調，川普本屆任期對股市的關注程度，遠不及上屆，難以評估股市拋售對他的影響。

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