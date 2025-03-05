美房貸利率降至近三個月低點 刺激貸款需求跳增逾20%

美國上周房貸利率下探近三個月新低，激勵裝修與購屋的融資活動大增，為陷入困境的房市增添可喜跡象。

抵押貸款銀行協會（MBA）5日公布，在2月的最後一周，30年期固定抵押貸款利率比前一周下降15個基點至6.73%，寫去年12月來新低，帶動當周的整體貸款申請數跳增20.4%。

MBA經濟學家肯恩聲明說：「由於消費者對經濟前景的信心惡化，以及對美國加徵關稅影響的不確定性上升，促使上周房貸利率下降」。「這些因素導致30年期固定抵押貸款利率出現自2024年11月來最大的單周跌幅。」

在上周，對利率變動最敏感的再融資申請比前一周激增37%，較去年同期更暴增83%。購屋貸款申請的周增幅達到9%，但年增幅僅2%。

肯恩表示：「這段時間通常是購屋活動升溫的時期，上周的購屋貸款申請增加，且仍高於去年的水準，為春季的購屋旺季迎來更多正面跡象。」