西班牙2月勞動市場積極反彈 寫下多項歷史之最
西班牙2月勞動市場大反彈，寫下多項紀錄。失業人數創17年來同期最低，下滑至259萬人；就業人數達有史以來同期最高，攀升至2119萬人；女性就業超越1000萬人，也打破歷史紀錄。
西班牙「國家報」（El País）報導，西班牙每年1月會經歷耶誕假期、年初折扣季後，由於臨時性工作結束所導致的失業潮，因此勞動市場經常在2月出現反彈。
根據西班牙「融合、社會安全暨移民部」昨天發布的最新數據顯示，西班牙2月就業市場活力蓬勃，反彈力道之強，多項勞動力市場指標都創下自2008年房地產泡沫化、金融危機爆發以來的最佳紀錄。
首先，2月失業人數比1月減少近6000人，也較去年同期減少逾16萬人，整體失業人數下滑至約259萬人，創下17年來同期最低紀錄。
其次，2月就業人數較1月增加逾10萬人，雖然月增人數比去年同期略低，但全國共有高達2119萬6154人登記就業，打破有史以來同期最高紀錄。
在2月新增的10萬個就業機會中，約30%來自「教育業」，創造逾3.1萬個就業機會；其次是「觀光與餐飲業」，新增逾2.7萬人；再來是「營造業」，新增逾2萬人。
雖然新增的職位數量以男性多於女性，但是女性就業人數突破1002萬人，占總數47.3%，也寫下歷史新高。
最後一個好消息是，若分析2月就業人數的勞動契約類型，其中臨時性、季節性的「短期契約」比例，史上首次降到12%以下。
對此，西班牙融合、社會安全暨移民部長塞因斯（Elma Saiz）指出，在2022年「勞動法改革方案」實行前，臨時工占總就業人數的比例高達26%，她強調，「西班牙不只創造了更多就業機會，也在持續優化就業市場的品質」。
不過，西班牙企業組織聯合會（CEOE）表示，政府不宜過度樂觀，因為西班牙仍然位居經濟合作暨發展組織（OECD）中，失業率最高的國家之列。
西班牙人力派遣公司組織（Asempleo）也警告，過去幾個月來，西班牙就業市場成長速度正在減緩，「因為西班牙正在接近就業飽和」，此外，某些產業缺工問題長期存在，仍然令人擔憂。
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