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IMF總裁：貿易不再像過去一樣帶動全球經濟成長

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
喬治艾娃表示，貿易不再帶動全球經濟成長。路透
喬治艾娃表示，貿易不再帶動全球經濟成長。路透

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，貿易不再像過去一樣帶動全球經濟成長，而美國新政府政策變化，也牽動著其他國家的回應。

遠在美國的喬治艾娃，透過視訊於IMF在東京舉辦的一場活動上表示，許多國家正面臨較疲軟的成長前景，且債台高築，加上新冠肺炎疫情和地緣政治的情勢，對供應鏈造成壓力。她說：「我們也知道，貿易已不再像過往一樣是全球成長的引擎」，「美國新政府正快速重塑其貿易、稅收、公共支出、放鬆管制以及數位資產等政策，而其他政府也重新調整他們的手段與政策」。

此時正值全球經濟面臨美國總統川普發動關稅戰、且中國大陸等被針對的國家祭出報復性措施。本周，川普對中國大陸加徵關稅，並對加墨兩國課徵關稅，這對亞洲其他國家產生了間接影響。

喬治艾娃敦促亞洲各國透過擁抱轉向服務主導的成長、加強數位化與人工智慧（AI）以及推動大區域整合等，適應變動的規範。她說：「表面上，全球可能看起來正在從整合中倒退，但從區域來看，各國正在互相靠近」、「如今，亞洲超過一半的貿易是區域性的，外國直接投資（FDI）的趨勢也是如此」。

川普 美國

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