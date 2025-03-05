川普停止資助烏克蘭 馬斯克星鏈對手股價這周漲快四倍

美國川普政府3日中斷對烏克蘭的軍事援助，引發了對烏軍重要的馬斯克「星鏈」（Starlink）衛星網路可能也面臨威脅的擔憂，這件事讓法國衛星供應商Eutelsat股價本周來翻漲快四倍。

Business Insider報導，Eutelsat的巴黎股價過去兩天已分別大漲近70%，5日盤中又再漲55%至5.535歐元，比上周五收盤價1.199歐元大漲361%。

這家衛星公司2023年與英國的星鏈競爭對手OneWeb合併。隨著歐洲各國領袖表示將提高國防預算，使這些國家協助提供烏克蘭網路連線的可能性升高，這家公司已成為矚目焦點。

隨著股價上漲，該公司發言人向路透表示，正在與歐盟討論如何提供烏克蘭網路。該公司也向英國金融時報（FT）表示，已備好所有設備，「可快速部署到烏克蘭，提供最重要的任務和基礎設施網路」。

不過，目前還不清楚烏克蘭的星鏈網路是否會有風險。現為川普親密盟友的馬斯克，否認了路透2月下旬的報導，有關於華府官員已討論過，如果基輔拒絕華府的礦產協議，就切斷烏克蘭的星鏈網路。

雖然本周股價大漲，但Eutelsat股價仍遠低於過去高點，2015年年中一度達到約33歐元，但過去十年持續下滑。