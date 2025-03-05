快訊

王大陸涉教唆打司機 動手3嫌無幫派背景…晚間移送新北檢

北市萬華大規模停電 台電證實高壓電纜故障：影響7千多戶

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

大屠殺？微軟股價跌至逾一年來新低 分析師認為可能賣過頭

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
微軟股價近期下跌。但分析師指出一些利多因素，並強調目前的拋售潮有些「過度」。路透
微軟股價近期下跌。但分析師指出一些利多因素，並強調目前的拋售潮有些「過度」。路透

微軟股價在4日盤中一度跌至381.00美元，寫下2024年1月11日以來盤中最低。但分析師強調目前的拋售潮有些「過度」。

道瓊社報導，隨著近日「AI交易」退燒，微軟股票與其他曾炙手可熱的科技股同步下跌，但Evercore ISI分析師認為，微軟是否也能被算在這場科技股的大屠殺行列中，目前還說不準。

Evercore ISI分析師4日在一份提供給客戶的報告中指出，微軟股價反映了許多市場基於大環境所引發的恐慌，但基本面的樂觀因素反而被忽略了，並重申其500美元的目標價，且予以「優於大盤」評級。

Evercore ISI分析師馬特納（Kirk Materne）表示，他相信微軟無論在應用程式或基礎設施層面上，都「處於優勢地位」，有能力將企業對人工智慧（AI）服務的需求轉為金流。

馬特納也說，即使微軟的Azure雲端服務上季業績略不如預期，仍持續在超大規模雲端市場中贏得市占。Azure上季營收成長31%，但略低於華爾街及微軟公司本身的預測，部分原因是其提供某些AI服務的能力仍然受限。

微軟股價在4日盤中下跌，但收盤時收復失土；此前微軟財務長胡德（Amy Hood） 於摩根士丹利（Morgan Stanley）的一場科技會議上發言。在該會議上，軟體分析師魏絲（Keith Weiss）說，近期AI相關股票的回檔，以投資人觀點來說是「因幻滅而陷入低潮」，並轉而問關於旗下產品Copilot 365的問題。

胡德則說，縱然軟體部署及應用需要一些時間，但初次購買的消費者，無論購買量或使用量都在增加。此外，AI浪潮確實為Azure的利潤帶來壓力，但獲利空間將會逐步上升。

有些投資人也擔心，微軟的800億美元資料中心投資計畫，將使2025會計年度的資本支出大增。但Evercore ISI的分析報告中提及，這筆支出將以較慢速度進行，且2026日曆年的自由現金流也有望增長。

分析師 微軟 科技股

延伸閱讀

美國貿易戰下該買哪檔科技股？分析師說這一檔最好

AI PC大戰 代工廠商機熱

白宮會議以禱告開始 川普內閣歸榮耀給神

鴻海天時地利人和…贏的關鍵

相關新聞

IMF總裁：貿易不再像過去一樣帶動全球經濟成長

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，貿易不再像過去一樣帶動全球經濟成...

川普停止資助烏克蘭 馬斯克星鏈對手股價這周漲快四倍

美國川普政府3日中斷對烏克蘭的軍事援助，引發了對烏軍重要的馬斯克「星鏈」（Starlink）衛星網路可能也面臨威脅的擔憂...

大屠殺？微軟股價跌至逾一年來新低 分析師認為可能賣過頭

微軟股價在4日盤中一度跌至381.00美元，寫下2024年1月11日以來盤中最低。但分析師強調目前的拋售潮有些「過度」。

愛迪達預估今年營收成長趨緩 但仍野心成市場品牌龍頭

德國運動服裝品牌愛迪達（Adidas）預估今年營收成長幅度不到10%，較去年強勁的增幅稍微放緩。

抵銷貿易戰衝擊？市場期待大陸推出振興措施 亞股今漲多跌少

市場投資人樂見中國公布2025年經濟成長目標5%左右，期待這能抵銷全球貿易戰帶來的衝擊，亞洲股市今天漲多跌少

南韓擬設340億美元基金 支持晶片與汽車等戰略產業

在全球競爭和保護主義日益加劇之際，南韓政府今天宣布將設立規模340億美元的政策資金，以對晶片和汽車等涉及戰略技術的企業提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。