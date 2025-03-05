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愛迪達預估今年營收成長趨緩 但仍野心成市場品牌龍頭

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
德國運動服裝品牌愛迪達（Adidas）營收展望不如預期，但彭博指出，愛迪達的財測向來語帶保守。路透
德國運動服裝品牌愛迪達（Adidas）營收展望不如預期，但彭博指出，愛迪達的財測向來語帶保守。路透

德國運動服裝品牌愛迪達（Adidas）預估今年營收成長幅度不到10%，較去年強勁的增幅稍微放緩。

愛迪達在執行長古爾登（Bjorn Gulden）的領導下，每季的表現屢次優於預期，但此次該公司對展望語帶保守。

愛迪達預期今年的營業利益將落在17-18億歐元（18-19億美元）之間，低於分析師預測的21億歐元；不計匯率影響，今年營收將有高個位數成長，增幅低於去年的12％。

古爾登表示，在競爭對手耐吉（Nike）掙扎之際增加市占的愛迪達，有著「明確的野心」，也就是於美國之外的所有市場成為運動服裝品牌龍頭。

愛迪達在聲明中說：「明顯更好、更廣和更深的產品種類，加上更注重當地消費者需求，以及與零售商的關係改善，將是預期營收成長的主要動力。」

愛迪達今年展望不會再有任何來自Yeezy系列的營收或獲利，因為該公司已於去年第4季將庫存賣出，若不計Yeezy的影響，只看其他產品，預計今年營收增長將超過10%。

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