抵銷貿易戰衝擊？市場期待大陸推出振興措施 亞股今漲多跌少

市場投資人樂見中國公布2025年經濟成長目標5%左右，期待這能抵銷全球貿易戰帶來的衝擊，亞洲股市今天漲多跌少。

中國、墨西哥與加拿大對美國加稅祭出反擊，市場憂心歐洲恐成為美國總統川普的下個目標，全球股市昨天受拖累而挫跌。

中國國務院總理李強今天宣布，今年的經濟成長預期目標為5%左右，預算赤字率擬按4%左右安排。

此外，中國當局也誓言在城市創造1200萬個工作機會，並致力將今年的通膨率降至2%。

凱投宏觀公司（Capital Economics）中國經濟部門主管伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）說：「這是否足以防止今年經濟成長放緩，我們依然抱持懷疑態度，尤其在考量外部不利因素以及政府支出未明顯轉向支持消費之後。」

美國的加稅措施預料將對美中貿易往來帶來衝擊，也將對投資人心理造成影響。

川普昨天在上任以來首次國會演說中表示：「雖然會有些小干擾，但我們可以接受，沒什麼大不了。」

XTB交易平台研究總監布魯克斯（KathleenBrooks）表示，美國可能祭出更多的關稅措施。

「預料美國未來幾周還會祭出更多的關稅措施，包括針對歐盟，以及對等關稅，投資人短期內恐坐立難安。」

香港、曼谷與雅加達股市今天收盤漲幅超過2%，首爾、台北股市則是收漲逾1%。

東京、上海、馬尼拉、吉隆坡和新加坡股市溫和收高，雪梨和威靈頓股市雙雙收跌。