100億年誤差僅約1秒 商用光晶格鐘要價1.1億元
日本一間分析儀器製造商今天宣布，將開賣100億年偏差僅約1秒的超高精度「光晶格鐘」（Optical Lattice Clock，又譯光格子鐘），售價為每座5億日圓（約新台幣1.1億元）。
日本放送協會（NHK）與共同社中文網報導，總公司位於京都市的島津製作所今天發布上述消息。
島津製作所與總部位於埼玉縣和光市的理化學研究所等組成的團隊，2024年11月成功縮小「光晶格鐘」，尺寸為長114公分、寬65公分、高109.3公分，重量約200公斤。島津製作所希望未來3年能售出10座。
「光晶格鐘」由東京大學教授香取秀俊率領的研究團隊開發而成，藉由把原子封閉在用雷射製成的格子狀空間內，並測定振動，使「光晶格鐘」誤差為100億年僅約1秒，被認為是全球最精準的時鐘。
其中的技術被看好獲得諾貝爾獎肯定，因而備受關注，預計能應用在需要極高精度時間測量的次世代通訊技術，與最先進的物理研究等領域。
「光晶格鐘」的精度大幅超越目前用於定義秒的銫原子鐘。國際機構計劃2030年重新定義秒，目前已將「光晶格鐘」列入候選。
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