稱川普將更勝雷根時期 「女股神」伍德：造就華爾街黃金時代

「女股神」伍德說，川普政府造就了投資人的「黃金時代」，選股者會比前總統雷根的親商時期還更好過，得益於低稅率、鬆綁監管、及激勵創新等舉措將帶動金融市場。

伍德4日在彭博投資會議表示，雷根革命她躬逢其盛，那是主動式股票管理的全盛期與黃金時代，令她感到如沐春風，「這一切將再度回歸，而且會以更大規模回歸。我認為這次的影響會遠勝當年，而當年已相當出色」。

伍德表示，美國各產業近三年來輪流陷入不景氣的景況即將告終，這正是股市起飛的時機，關鍵在於漲勢的擴散效應。近年來，「科技七雄」成為牛市的重要支柱，這七檔大型科技股繼2023年平均飆漲107%後、2024年再漲67%。

她在彭博投資會議現場錄製播客節目Odd Lots時表示：「監管向來是威脅」，川普的團隊「希望我們成為創新領域的領頭羊，他們想要掃除所有障礙」。

伍德旗下的方舟創新ETF近來績效不佳，受累於最大持股特斯拉今年來挫跌33%。但長期支持特斯拉執行長馬斯克的伍德，並不擔心馬斯克分身乏術，「政府效率部不是全職工作，重要在於他聚焦於科技發展」。

她說，如果馬斯克遇上瓶頸，他會「將其摧毀」，他是「我們這個時代的發明家」。