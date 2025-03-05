快訊

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

外資賣超140億 這類股多檔遭大賣、買超群創3.2萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

稱川普將更勝雷根時期 「女股神」伍德：造就華爾街黃金時代

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
「女股神」伍德認為，川普的輕監管措施，會造就華爾街的黃金年代。路透
「女股神」伍德認為，川普的輕監管措施，會造就華爾街的黃金年代。路透

「女股神」伍德說，川普政府造就了投資人的「黃金時代」，選股者會比前總統雷根的親商時期還更好過，得益於低稅率、鬆綁監管、及激勵創新等舉措將帶動金融市場。

伍德4日在彭博投資會議表示，雷根革命她躬逢其盛，那是主動式股票管理的全盛期與黃金時代，令她感到如沐春風，「這一切將再度回歸，而且會以更大規模回歸。我認為這次的影響會遠勝當年，而當年已相當出色」。

伍德表示，美國各產業近三年來輪流陷入不景氣的景況即將告終，這正是股市起飛的時機，關鍵在於漲勢的擴散效應。近年來，「科技七雄」成為牛市的重要支柱，這七檔大型科技股繼2023年平均飆漲107%後、2024年再漲67%。

她在彭博投資會議現場錄製播客節目Odd Lots時表示：「監管向來是威脅」，川普的團隊「希望我們成為創新領域的領頭羊，他們想要掃除所有障礙」。

伍德旗下的方舟創新ETF近來績效不佳，受累於最大持股特斯拉今年來挫跌33%。但長期支持特斯拉執行長馬斯克的伍德，並不擔心馬斯克分身乏術，「政府效率部不是全職工作，重要在於他聚焦於科技發展」。

她說，如果馬斯克遇上瓶頸，他會「將其摧毀」，他是「我們這個時代的發明家」。

伍德 川普 美國 美股 馬斯克

延伸閱讀

川普國會演說史上最長 細數執政成就、喊話格陵蘭「加入美國」

賴清德談川普新政：台灣沒分裂本錢 團結繼續向前

川普重申反跨性別參加女子賽事 稱「常識革命」正席捲全球

川普國會演說促廢止晶片法 台積後續補助和25%抵稅優惠恐生變

相關新聞

美國貿易戰下該買哪檔科技股？分析師說這一檔最好

投資銀行Evercore ISI分析師表示，美國與加拿大、墨西哥和中國大陸爆發貿易戰，這時候投資人最適合持有的一檔高市值...

稱川普將更勝雷根時期 「女股神」伍德：造就華爾街黃金時代

「女股神」伍德說，川普政府造就了投資人的「黃金時代」，選股者會比前總統雷根的親商時期還更好過，得益於低稅率、鬆綁監管、及...

南韓擬設340億美元基金 支持晶片與汽車等戰略產業

在全球競爭和保護主義日益加劇之際，南韓政府今天宣布將設立規模340億美元的政策資金，以對晶片和汽車等涉及戰略技術的企業提...

貝萊德率買巴拿馬運河港口 歸功執行長深耕川普圈子

美國貝萊德集團為首的投資財團宣布同意收購香港公司「長江和記實業」的兩個巴拿馬運河港口經營權，備受關注。據報導，貝萊德執行...

觀望貿易戰！科技股漲勢支撐 日經仍震盪收高

儘管美國關稅影響全球經濟引發貿易戰疑慮，抑制市場風險偏好，日本東京股市日經指數今天仍在科技股漲勢支撐下震盪收高

關稅恐慌 美股續挫 道指再瀉670點 史指選後漲幅蒸發

川普總統宣布向加拿大、墨西哥各開徵25%關稅之後，股市4日加大頹勢；代表績優股的道瓊工業指數跌約670點，今年開年以來已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。