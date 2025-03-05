南韓擬設340億美元基金 支持晶片與汽車等戰略產業
在全球競爭和保護主義日益加劇之際，南韓政府今天宣布將設立規模340億美元的政策資金，以對晶片和汽車等涉及戰略技術的企業提供財務支援。
路透社報導，為支持這項措施，政府也頒布新政策，旨在吸引全球各地從事尖端產業的人才。
南韓政府指出，「美國新政府上台，外部不確定性升高的情況下，先進戰略產業的競爭已成為國家經濟安全的核心」，還說這是一場「聞不到煙硝味的戰爭」。
美國總統川普1月重返白宮以來已發出一系列關稅威脅，鎖定主要貿易夥伴以及晶片、汽車及生物製藥等各種產業。
南韓國營的「韓國產業銀行」（Korea DevelopmentBank）將設立50兆韓元（約新台幣1兆1000億元）基金。未來5年內以低利貸款和其他投資方式，向國家戰略產業相關企業提供資金。
南韓近年將12個產業指定為「國家戰略技術」，並提供專門財務支持與保護措施，以因應全球競爭加劇及供應鏈碎片化。
這些產業包括半導體、未來行動、可重複充電電池、生物製藥、航太及人工智慧（AI）等。
另一方面，南韓政府表示，將向具備國際企業工作經驗的專業外籍人才提供「最高等級」簽證與永久居留權，以讓他們更容易加入國內先進產業企業。
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