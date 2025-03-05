貝萊德率買巴拿馬運河港口 歸功執行長深耕川普圈子

美國貝萊德集團為首的投資財團宣布同意收購香港公司「長江和記實業」的兩個巴拿馬運河港口經營權，備受關注。據報導，貝萊德執行長芬克已打入美國總統川普的圈子多年。

貝萊德集團（BlackRock）是全球最大資產管理公司。路透社報導，總部位於紐約的貝萊德去年透過數次大規模收購，積極進軍快速成長的私募市場。

貝萊德和長江和記實業今天宣布達成協議，這筆交易價值高達約228億美元。以貝萊德為首的投資財團將收購對方旗下的「和記港口集團」80%股權，控制23個國家的43個港口。

這筆交易還包括投資財團收購和記港口集團所擁有、位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）90%股權。

知情人士表示，貝萊德已向白宮和國會領導層簡報這筆交易，並稱這將是貝萊德迄今最大規模的基礎建設投資。

理論上，這筆交易顯示貝萊德集團採取對川普（Donald Trump）有利的行動，可望緩解共和黨對貝萊德及其執行長芬克（Larry Fink）的施壓，因為貝萊德過去投資時將環境、社會與公司治理（ESG）納入考量因素。

不過在氣候和多元化議題上，貝萊德集團和芬克仍受到共和黨人和川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者攻擊。「讓美國再次偉大」是川普常掛在嘴邊的口號。

美國媒體報導，川普先前多次表態希望收回美國對巴拿馬運河的所有權，並在沒有證據的情況下聲稱運河是由中國營運。芬克利用川普的盼望，藉機達成上述交易。

根據多名知悉談判情況的人士，對川普而言，讓一家美國投資公司接管這些港口，將削弱中國的區域影響力。這些人還說，如果沒有川普的支持，這項協議不可能達成。

芬克已打入川普的圈子多年，知情人士透露，芬克個人的參與對推動協議至關重要。近日隨著相關談判迅速展開，芬克向川普通報進展，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）也都知道最新狀況。