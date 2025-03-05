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日產汽車6日將討論人事 社長內田誠去留受矚
日產汽車（Nissan）明天將召開決定管理階層人事的「指名委員會」，隨著問責業績惡化的聲音出現，現任社長內田誠的去留，以及新的經營團隊體制會如何被討論，將成為焦點。
日本放送協會（NHK）引述消息人士報導，日產的「指名委員會」將決定社外取締役（相當於非常務董事）為主的經營幹部人事。「日本經濟新聞」指出，這場會議將在明天召開。
日產在主力市場美國與中國等地的銷售不佳等原因，截至3月底止的2024會計年度預計出現800億日圓（約新台幣170億元）淨損。
內田誠2月13日在決算記者會上透露，他有意負起責任，努力遏制業績低迷，也希望儘快平息混亂。他當時表示，「希望能儘早確定方向，並儘量迅速地交棒給繼任者。」
另外，日產與本田（Honda）2024年啟動經營整合談判1個半月後宣告破局，引發經營混亂，導致有人開始向以內田誠為首，做出終止談判決策的董事會成員問責。在這樣的背景下，新的經營團隊也預計被討論。
而日產當前的業績惡化之外，美國總統川普（Donald Trump）宣布對墨西哥銷美商品課徵25%關稅等措施，使經營環境更加嚴峻之際，日產能否提出有效的經營重建方案將成為關鍵。
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