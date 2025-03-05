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巴拿馬運河港口易主美商 川普：美國要重掌運河

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
香港富豪李嘉誠旗下「長江和記實業公司」出售巴拿馬運河港口的經營權，給美國貝萊德財團。圖為巴拿馬運河巴爾博亞港4日工作情況。(路透)
香港富豪李嘉誠旗下「長江和記實業公司」出售巴拿馬運河港口的經營權，給美國貝萊德財團。圖為巴拿馬運河巴爾博亞港4日工作情況。(路透)

美國總統川普4日表示，他將重新掌控巴拿馬運河；川普說，美國當年沒有把運河交給中國大陸，現在美國要將運河收回。

川普於美東時間4日晚間9時至國會聯席會議發表演說，這是他第5度到國會演說，也是他第二任總統任內首度到國會發表談話，但並非國情咨文（State of Union address）。

川普在演說中表示，作為三軍總司令，他的計劃是建立最強大的軍隊，第一步希望國會可以通過「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統來保衛美國家園。

川普說，美國要強化國防工業，並恢復美國造船業，包含商船和軍艦製造；川普宣布，白宮將成立新的造船辦公室，並提供稅務上的誘因，讓造船業回到美國。

川普說，美國過去建造非常多船，但現在榮景不再；川普說，美國接下來會迅速造船，以強化美國的國家安全。

川普並表示，他的政府將重掌巴拿馬運河，而且已經在進行中。

川普指出，巴拿馬運河起點和終點兩個港口Balboa與Cristobal經營權已經易主，由美國公司掌控。

川普此言是指，港商長江和記實業公司已把9成的港口經營權賣給美商貝萊德公司（Blackrock）。

川普表示，巴拿馬運河是由美國為美國人所建造的，且美國付出很大的代價，但美國前總統卡特卻轉交給巴拿馬。

川普認為，當初轉交給巴拿馬的協議已經遭到違背，意指「關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約」（Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal）遭到違反。

川普說，美國沒有把巴拿馬運河交給中國大陸，而是交給巴拿馬，現在美國要把運河收回來，並要求美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）負責處理。

川普也對格陵蘭喊話，稱美國非常支持他們決定自己的未來，也表示，如果格陵蘭選擇美國，美國歡迎他們加入。

川普說，基於國家安全，乃至於國際安全的需求，美國需要格陵蘭；川普說，美國正努力試圖得到格陵蘭，並認為美國終究會得到格陵蘭。

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