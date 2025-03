巴拿馬運河港口易主美商 川普：美國要重掌運河

美國總統川普4日表示,他將重新掌控巴拿馬運河;川普說,美國當年沒有把運河交給中國大陸,現在美國要將運河收回。

川普於美東時間4日晚間9時至國會聯席會議發表演說,這是他第5度到國會演說,也是他第二任總統任內首度到國會發表談話,但並非國情咨文(State of Union address)。

川普在演說中表示,作為三軍總司令,他的計劃是建立最強大的軍隊,第一步希望國會可以通過「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統來保衛美國家園。

川普說,美國要強化國防工業,並恢復美國造船業,包含商船和軍艦製造;川普宣布,白宮將成立新的造船辦公室,並提供稅務上的誘因,讓造船業回到美國。

川普說,美國過去建造非常多船,但現在榮景不再;川普說,美國接下來會迅速造船,以強化美國的國家安全。

川普並表示,他的政府將重掌巴拿馬運河,而且已經在進行中。

川普指出,巴拿馬運河起點和終點兩個港口Balboa與Cristobal經營權已經易主,由美國公司掌控。

川普此言是指,港商長江和記實業公司已把9成的港口經營權賣給美商貝萊德公司(Blackrock)。

川普表示,巴拿馬運河是由美國為美國人所建造的,且美國付出很大的代價,但美國前總統卡特卻轉交給巴拿馬。

川普認為,當初轉交給巴拿馬的協議已經遭到違背,意指「關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約」(Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal)遭到違反。

川普說,美國沒有把巴拿馬運河交給中國大陸,而是交給巴拿馬,現在美國要把運河收回來,並要求美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)負責處理。

川普也對格陵蘭喊話,稱美國非常支持他們決定自己的未來,也表示,如果格陵蘭選擇美國,美國歡迎他們加入。

川普說,基於國家安全,乃至於國際安全的需求,美國需要格陵蘭;川普說,美國正努力試圖得到格陵蘭,並認為美國終究會得到格陵蘭。