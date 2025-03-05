扣押或凍結？歐洲對如何運用俄資產出現裂痕

隨著歐洲急著增加對烏克蘭的軍事援助，要求透過扣押數以百億計歐元遭凍結的俄羅斯資產來提供資金的呼聲日益高漲，這個問題導致歐洲盟友間關係緊張。

法新社報導，法國今天對扣押遭凍結的俄羅斯資產表達反對，認為此舉將違反國際協議，導致巴黎當局與英國出現分歧。

波羅的海國家與波蘭被視為強烈支持扣押資產，德國則與法國一樣持保留態度，認為這類舉措將妨礙戰後談判並損及其投資形象。

在美國總統川普執政下，華府對基輔的支持出現動搖，隨著歐洲急於在協助烏克蘭抵禦俄國入侵上扮演更重要的角色，運用俄羅斯資產有助於填補國防預算的巨大缺口。

法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）今天向法國新聞電台（France Info Radio）表示：「法國的立場是，這些俄羅斯資產主要屬於俄羅斯中央銀行」，扣押這類基金「將違反法國與歐洲簽署的國際協議。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）向國會表示，從遭凍結的俄羅斯資產獲得的數以十億計歐元收益已撥給烏克蘭。

他說：「但光是沒收這些資產將對歐元區、歐洲中央銀行（European Central Bank）構成太大的金融風險，在他們必須盡可能強力支持烏克蘭之際，這麼做將削弱成員國的實力。」

根據歐盟統計，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，歐洲聯盟（EU）與七大工業國集團（G7）已凍結約3000億歐元（約新台幣10兆5450億元）的俄羅斯中央銀行資產，以及遊艇與房地產等個人私有資產。

根據烏克蘭反貪腐智庫立法理念研究所（Institute ofLegislative Ideas），約有3970億美元（約新台幣13兆1744億元）的俄羅斯資產也遭凍結，其中大部分位於歐盟，大多數的俄羅斯央行資產是由總部設於比利時的國際資金託管機構歐洲清算銀行（Euroclear）管理。

歐盟國家已準備利用從凍結的俄羅斯資產獲得的收益，協助向烏克蘭提供武器並資助戰後重建，這筆意外所得每年達25億到30億歐元。

魯汶大學（Leuven university）國際公法教授多帕涅（Frederic Dopagne）說：「從國際法的觀點來看，這完全合法。」

多帕涅又說，沒收這些資產「可能違反國際法，但國際法本身可證明這樣的違法是正當的」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週與川普在白宮會面時，發聲反對扣押俄羅斯資產。

馬克宏說：「你可以拿走遭凍結資產的收益，但不能拿走這些資產，因為這不尊重國際法，我們希望尊重國際法。」