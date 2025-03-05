德國政策大轉彎 將修憲擴增軍費 成立千億歐元基建基金
德國候任總理梅爾茨周二表示，將尋求修憲，將國防和安全支出排除在財政支出限制之外，並承諾將採取「一切必要措施」來保衛國家。
梅爾茨表示，主要的中間派政黨也同意啟動一項規模達5,000億歐元（約5,280億美元）的基礎建設基金，用於交通、能源電網和住宅等優先項目的投資。
一周前國會選舉取得領先的基民黨/基社黨（CDU/CSU）聯盟領袖梅爾茨說：「歐洲需要加強國防，尤其聯邦預算相關的必要決策，在美國政府最近所作選擇後，不容再事拖延。」
歐元兌美元匯率升至約1.06美元，是去年12月6日以來最高價位，也創下自2022年底以來最大連兩日漲幅，投資人押注德國和歐洲國家擴大支出將提振歐洲經濟。在俄烏戰爭之前股價還不到100歐元的軍工股萊因金屬（Rheinmetall）股價已漲到歷史新高1,144.50歐元，光是今年就漲了80%。
德國新政府打算提案，超過國內生產毛額（GDP）1%的國防支出可豁免於限制政府舉債的「債務剎車」機制。如此一來德國可以無上限地舉債，用來支應三軍並提供烏克蘭軍事援助。
梅爾茨的基民黨/基社黨（CDU/CSU）聯盟正和社民黨（SPD）洽談共組聯合政府，預定將在下周將此議提交德國國會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言