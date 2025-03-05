快訊

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

不當橋樑了？Messenger圖標偷偷改版 回歸Facebook版藍色

川普最新民調曝！滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

川普關稅遇反制貿易戰升溫 全球股市重挫

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

全球貿易戰逐漸升溫，中國、墨西哥和加拿大紛紛對美國祭出關稅做出反擊，加上歐洲擔心淪為美國總統川普的下個目標，全球股市今天籠罩在一片愁雲慘霧中。

美國對加拿大和墨西哥徵收25%關稅今天開始生效，同時對中國進口商品徵收20%關稅。這3個國家都宣布對美國採取報復措施。

法新社報導，由於擔心貿易紛爭延燒可能會導致世界經濟失去平衡，華爾街股市連續第2個交易日重挫，歐洲股市今天收盤也大跌。

法蘭克福股市出現近3年來最慘跌勢，下挫逾3.5%；倫敦股市下滑1.3%；巴黎股市下跌1.9%。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師歐登柏格（Konstantin Oldenburger）指出，在法蘭克福交易市場中，關於全球即將爆發貿易戰的相關新聞已經令人無法忽視。

歐登柏格表示：「雖然川普尚未對德國或歐洲聯盟（EU）實施任何直接關稅措施，但貿易混亂的雜音愈來愈大，愈來愈難以忽視。」

標準普爾500指數（S&P 500 Index）的11個產業類股中有10個收黑，僅科技類股持平。

道瓊工業指數部分，最大輸家包括波音公司（Boeing），股價重挫6.6%；3M公司（3M Co.）下跌近5%；美國運通（American Express）則下跌4.1%。

投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（SamStovall）說：「關稅持續愈久，市場就會跌愈久。」

史托瓦爾還說：「投資人擔心我們正在走向衰退和熊市。」

加拿大 指數 美國

延伸閱讀

川普施壓奏效？李嘉誠出售巴拿馬運河2港口股權

美加墨中關稅戰開打 衝擊國際經貿體系

川普施壓效應？香港長江和記將巴拿馬運河港口賣給美商貝萊德

川普關稅生效 美股道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

相關新聞

德國政策大轉彎 將修憲擴增軍費 成立千億歐元基建基金

德國候任總理梅爾茨周二表示，將尋求修憲，將國防和安全支出排除在財政支出限制之外，並承諾將採取「一切必要措施」來保衛國家。

川普貿易戰會連累誰？Netflix、Meta、微軟和Alphabet暗暗叫苦

美國、墨西哥和加拿大周二的關稅戰並沒有把科技公司及其以服務為大宗的營收當目標，但巴隆周刊（Barron's） 分析，技術...

川普施壓奏效 貝萊德領銜財團買下長和在巴拿馬港口

貝萊德（BlackRock）為首的投資人集團達成協議，將收購長和旗下和記港口大部分股權，取得巴拿馬運河兩側港口經營權。在...

布蘭特原油跌至六個月低點 一度跌破70美元 金價上漲

國際油價周二（4日）收低，布蘭特油價跌至六個月低點，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決定按計劃在4月增產，而貿易戰對...

美元重挫 川普行情因新關稅退潮 歐元勁升至今年最高

美元周二下跌，川普對加拿大、墨西哥和中國大陸的新關稅如期生效，打擊風險偏好，也讓美國經濟前景蒙上陰影。歐元兌美元升至今年...

川普施壓效應？香港長江和記將巴拿馬運河港口賣給美商貝萊德

路透報導，香港長江和記控股4日表示，包括貝萊德在內的財團將以142.1億美元收購和記港口集團80%股權。該公司亦達成協議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。