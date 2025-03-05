川普貿易戰會連累誰？Netflix、Meta、微軟和Alphabet暗暗叫苦

美國、墨西哥和加拿大周二的關稅戰並沒有把科技公司及其以服務為大宗的營收當目標，但巴隆周刊（Barron's） 分析，技術服務是美國主要出口產品之一，很容易受到外國貿易報復的影響。

目前的焦點都集中在基於商品的關稅上，忽略了微軟、Alphabet、Meta Platforms和Netflix等公司提供的服務。但貿易報復可以有很多形式；關稅只是其中一種工具。

還有很多其他方法可以對來自美國的服務徵稅。近年來，有數十個國家對美國軟體、市集、廣告、社群媒體和串流服務徵收「數位服務稅」。美國公司被迫提高價格應對，結果是獲利下降，或將服務合約交出去給非美國的供應商。

加拿大就徵收3%的數位服務稅，雖然對象不僅限於美企，但最受影響的其實就是美國的大型科技和媒體公司。美加貿易戰升溫，渥太華可以選擇大幅提高此一稅率。

這個目標大到很難低調隱身：在止於2024年第3季的12個月裡，美企共出口1.1兆美元的服務，占所有出口的23%。而在上年度，微軟來自美國以外地區的營收占總營收的比率是49%，Alphabet是51%，Meta是64%，Netflix則為59%。

每有新的關稅威脅，這些營收都因為報復行動而處於更高的風險之中。在以牙還牙以眼還眼的關稅世界裡，科技公司最終恐難明哲保身。