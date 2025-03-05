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川普施壓奏效 貝萊德領銜財團買下長和在巴拿馬港口

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
長和發布新聞稿說，這次出售特許經營權將讓出和記港口旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）90%的股權。路透
長和發布新聞稿說，這次出售特許經營權將讓出和記港口旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）90%的股權。路透

貝萊德（BlackRock）為首的投資人集團達成協議，將收購長和旗下和記港口大部分股權，取得巴拿馬運河兩側港口經營權。在美國總統川普施壓下，這些關鍵碼頭如今將由美國業者掌握。

在這項價值高達228億美元的交易，貝萊德領銜的集團將掌握並經營巴拿馬兩座港口90%股權，此外，這交易也包括取得營運遍及23國、43座港口的和記港口80%股權。此交易將為香港富豪李嘉誠創設的長江和記實業帶來190億美元的收益。

此舉形同為川普的強硬外交增添一項勝績。川普1月20日的總統就職演說中，不符事實地宣稱巴拿馬運河現由中國大陸經營，矢言要奪回巴拿馬運河的控制權，還揚言不惜為此動武。

事實上，巴拿馬運河由巴拿馬政府監督的自主機構——巴拿馬運河管理局負責營運，環繞著多座港口。美國官員和政界人士指出，長和對巴拿馬港口的掌控構成對運河營運的安全風險。

長和發布新聞稿說，這次出售特許經營權將讓出和記港口旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）90%的股權。該公司在巴拿馬家已經營巴爾博亞港（Balboa）和克里斯多巴港（Cristobal）超過20年。

巴拿馬另三座港口現由美國業者、長榮海運（2603）和新加坡PSA國際港務集團負責經營。

長和是香港上市公司，財務上和中國大陸政府並無瓜葛，只不過香港企業需受中國政府監督。

川普 巴拿馬運河 美國

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