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布蘭特原油跌至六個月低點 一度跌破70美元 金價上漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
油價下跌。路透
油價下跌。路透

國際油價周二（4日）收低，布蘭特油價跌至六個月低點，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決定按計劃在4月增產，而貿易戰對油價構成壓力；金價受避險需求推動走高。

原油走低 布蘭特油價一度跌破70美元關卡

布蘭特原油5月期貨4日收低58美分，跌幅0.8%，報每桶71.04美元，盤中最低價為每桶69.75美元，為去年9月以來最低。

美國西德州原油4月期貨下跌11美分，跌幅0.2%，報每桶68.26美元。該指標原油此前一度跌至每桶66.77美元，為11月以來最低。

OPEC+周一宣布決定按原訂計畫，將4月的石油日產量提高13.8萬桶，這是自2022年以來的首次增產。

經紀機構PVM在報告中表示，OPEC+周一宣布增產，加上美國對墨西哥、加拿大和中國商品加徵關稅，提高了經濟成長和石油需求受挫、石油市場供過於求的可能性。

SEB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示，此舉令市場大吃一驚，「OPEC戰略的改變看起來像是將政治置於價格之上。這些政治因素很可能與美國總統川普的操縱（呼籲降低油價）有關」。

美國對加拿大和墨西哥進口品徵收25%關稅的措施，在美東時間周二凌晨生效，對加拿大能源徵收10%關稅，同時對進口中國商品徵收的關稅從10%提高到20%。中國迅速採取報復行動，宣布對一系列美國農產品和食品加徵10%至15%的進口關稅，同時還對25家美國企業實施出口和投資限制。

分析師預期，關稅將抑制經濟活動和能源需求，進而拖累油價。

路透報導，白宮已要求國務院和財政部起草一份可放鬆制裁的清單，供美國官員在與俄羅斯會談時討論。解除制裁可以讓更多的俄羅斯石油進入市場。但高盛分析師周一表示，俄羅斯的石油流量更多受到OPEC+產量目標的限制，而不是制裁。

金價上漲 受美元走軟、貿易戰避險需求推動

現貨金價4日收盤勁揚0.87%，上漲25.16美元，報每英兩2,917.89美元。今年迄今為止，金價已累計上漲近11%，並於2月24日創下2,956.15美元的歷史新高。

美國黃金期貨收高0.7%，報每英兩2,920.60美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「關稅的實施給市場帶來了高度的不確定性，黃金和白銀等避險產品繼續表現良好。」「美元兌其他一些主要貨幣一直承壓，因此這也為金價帶來支撐。」

美元指數下跌0.6%，為12月以來最低，使得以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的買家來說價格更低。

現貨白銀漲0.6%，報每英兩31.88美元；白金漲0.9%，報962.30美元；鈀金漲0.9%，報946.25美元。

油價 美國 金價

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