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美元重挫 川普行情因新關稅退潮 歐元勁升至今年最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元急跌顯示川普當選後掀起的「川普交易」急劇退潮。路透
美元急跌顯示川普當選後掀起的「川普交易」急劇退潮。路透

美元周二下跌，川普加拿大、墨西哥和中國大陸的新關稅如期生效，打擊風險偏好，也讓美國經濟前景蒙上陰影。歐元兌美元升至今年以來新高，德國宣布將設立5,000億歐元基金，用於國防和基礎設施投資。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌0.9%至 105.743。

「10月到1月期間川普交易推動的資產價格上漲都在急劇退潮，」XTB研究主管Kathleen Brooks說：「美債殖利率下跌與美元走弱之間存在明確聯繫。」

德意志銀行表示，隨著全球市場適應新的地緣政治秩序，美元可能會失去傳統的避險地位。

川普的新關稅也引發了針鋒相對的反制措施，加拿大決定對價值1,070億美元的美國商品分階段徵收關稅，中國對美國商品徵收最高15%的關稅，墨西哥總統表示將於周日宣布報復措施。

歐元兌美元升值1.2%，至1.0610，創下今年以來新高。

德國暨候任總理梅爾茨表示，基民黨黨團將在下周向聯邦議院下院提交修改憲法動議，讓相當於經濟GDP 1% 以上的國防開支不受債務上限限制。

日圓和瑞郎縮小了早前因避險買盤帶來的漲幅；美元兌日圓下跌0.2%，至149.19，一度觸及10月9日以來的最低價位。

美元兌瑞郎下跌0.9%，至0.8887，創12月12日以來最低價位。

美元兌加幣漲跌不定，紐約尾盤下跌0.3%至1.4435。

加拿大 川普 美國

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