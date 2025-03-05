台積電ADR大漲逾4%收復前日失地 率費半指數反彈

台積電ADR周（4日）大漲4.1%，收在180.00美元，幾乎扭轉前一交易日頹勢，較台北交易溢價18.5%。

美國股市周二收盤下跌，那斯達克綜合指數接近修正，標普500指數跌至去年11月初大選以來最低水準。美國總統川普對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵新關稅，導致貿易緊張局勢升溫。

道瓊工業指數下跌670.25點，跌幅1.6%，收在42,520.99點；標普500指數下跌71.57點，跌幅1.2%，收在5,778.15點；那斯達克指數下跌65.03點，跌幅0.4%，收於18,285.16點。

不過，費城半導體指數在台積電ADR領軍下反彈0.6%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）分別上漲2.6%和1.7%。台積電周一宣布將在美國再投資至少1,000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等。

台灣加權股價指數周二下跌159.37點，收在22,596.88點。台積電（2330）跌2%收在1,000.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 164.23 +2.46 164.00 0.14

中華電 CHT 128.16 -0.66 127.00 0.91

台積電 TSM 1,184.83 +4.06 1,000.00 18.48

聯電 UMC 43.77 +3.58 43.60 0.40

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據