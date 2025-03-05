標普500指數回落至美大選之前 台積電ADR率費半反彈

美國股市周二收盤下跌，那斯達克綜合指數接近修正，標普500指數跌至去年11月初大選以來最低水準。美國總統川普對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵新關稅，導致貿易緊張局勢升溫。

道瓊工業指數下跌670.25點，跌幅1.6%，收在42,520.99點；標普500指數下跌71.57點，跌幅1.2%，收在5,778.15點；那斯達克指數下跌65.03點，跌幅0.4%，收於18,285.16點。

不過，費城半導體指數在台積電ADR領軍下反彈，台積電ADR大漲4.1%，幾乎收復前一個交易日失土；費城半導體指數上漲0.6%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）分別上漲2.6%和1.7%。台積電周一宣布將在美國再投資至少1,000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等。

在周一的尾盤交易，川普重申關稅將於周二凌晨12:01生效後，美股應聲下跌。周二，美股進一步走低，直到尾盤才稍微企穩。那斯達克指數收斂跌幅，但在最後一小時交易中再度下挫。

對經濟敏感的股票受創最重，標普500指數金融股下跌3.5%。美國銀行股價大跌6.3%，摩根大通下跌4%。郵輪、度假村和汽車製造商的股價普遍下跌，多數工業股也走弱。卡特彼勒下跌1.6%，聯合航空下跌6%。

被稱為「華爾街恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）攀升3.2%，創今年以來的最高水準。債券市場方面，美國10年期公債殖利率從周一的4.178%升至4.209%。

Miramar Capital基金經理人Max Wasserman說：「交易者採取先賣再說的策略，市場本益比過高，而交易者開始意識到關稅真的來了，就不願為那些本益比高達30到40倍的公司買單。」

最新關稅措施還引發對通膨重燃的疑慮。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，關稅可能推高通膨。

美國對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%關稅，以及對中國大陸商品的關稅加倍措施於周二生效。中國大陸和加拿大已採取報復行動，墨西哥總統薛恩鮑姆則誓言將採取因應措施，但未透露細節。

在北美擁有龐大供應鏈的汽車製造商福特和通用汽車分別下跌2.9%和4.6%。以國內市場為主的羅素2000指數下跌1%。

Target大跌3%，該零售商預測全年同店銷售額將低於預期。百思買大跌13.3%，因業績展望不樂觀。

旗下擁有蝦皮的冬海集團（Sea）大漲7.2%，因今年預測銷售量高於分析師所料。