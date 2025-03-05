憂受川普關稅影響 歐股收黑德國DAX指數重挫逾800點

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

隨著中國、墨西哥及加拿大紛紛對美國關稅採取反制措施，外界日益擔心歐洲可能成為美國總統川普的下一個貿易戰目標。受此影響，歐股3大指數收黑，德國DAX指數重挫逾800點。

倫敦FTSE 100指數下跌112.31點或1.27%，收報8759點。

法蘭克福DAX指數重挫820.21點或3.54%，收在22326.81點。

巴黎CAC 40指數滑落151.79點或1.85%，收8047.92點。

加拿大 指數 美國

延伸閱讀

人民幣、日圓 川普嗆不准續貶

川普對陸關稅增幅超越第一任期 分析師示警：恐將更高

台積電美國投資1000億美金 綠議員讚：果然是護國神山

川普課陸加墨關稅生效 各方反制手段、衝擊商品產業一次看

相關新聞

關稅戰烏雲密布 美股早盤道瓊重摔600點 那指逼近修正 但台積ADR逆漲

美國總統川普開始對加拿大和墨西哥開徵新關稅，兩國均揚言反擊，關稅戰恐越演越烈，美股4日早盤四大指數盡墨。避險情緒升溫下，...

搭載M3晶片的新iPad Air來了

蘋果公司（Apple）4日推出更快速、更強大的iPad Air，該公司在聲明中指出，這款新機型搭載M3晶片，且專為App...

川普關稅生效 美元卻墜3個月新低 德銀：避險地位告急

美國對主要貿易夥伴加徵關稅後美元走貶，與許多人預期的可能升值正好相反。德意志銀行認為，隨著全球金融市場適應地緣政治新情勢...

AI題材沒救了嗎？這「3檔」類股值得投資人關注

在輝達股價重摔拖累人工智慧（AI）晶片類股之際，基金經理人建議長期投資人可以考慮凱捷公司（Capgemini）、思愛普（...

不滿馬斯克…縱火攻擊 法國經銷商12輛特斯拉遭燒毀

法國南部城市土魯斯（Toulouse）的檢察官辦公室今天表示，當地有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起事件屬於縱火...

南韓股票交易平台Nextrade開業 結束韓交所70年壟斷

韓國第2家證券交易所Nextrade今天開業，客戶最終將能交易三星和SK海力士等頂級科技股，結束長期以來只有韓國交易所（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。