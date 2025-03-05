憂受川普關稅影響 歐股收黑德國DAX指數重挫逾800點
隨著中國、墨西哥及加拿大紛紛對美國關稅採取反制措施，外界日益擔心歐洲可能成為美國總統川普的下一個貿易戰目標。受此影響，歐股3大指數收黑，德國DAX指數重挫逾800點。
倫敦FTSE 100指數下跌112.31點或1.27%，收報8759點。
法蘭克福DAX指數重挫820.21點或3.54%，收在22326.81點。
巴黎CAC 40指數滑落151.79點或1.85%，收8047.92點。
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