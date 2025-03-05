搭載M3晶片的新iPad Air來了

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
蘋果公司（Apple）4日推出搭載新晶片M3的iPad Air，更快速、更強大。 擷自蘋果官網
蘋果公司（Apple）4日推出搭載新晶片M3的iPad Air，更快速、更強大。 擷自蘋果官網

蘋果公司（Apple）4日推出更快速、更強大的iPad Air，該公司在聲明中指出，這款新機型搭載M3晶片，且專為Apple Intelligence 打造，相較於搭載M1的舊機型，速度最快可達2倍，比起搭載A14仿生晶片的機型最快可達3.5倍。

新款iPad Air有11與13吋兩種尺寸與藍色、紫色、星光色和太空灰四種顏色，11吋機型起售價與前代同為新台幣19,900元，13吋機型則為新台幣26,900元，更提供教育優惠價18,200與25,200元。新款iPad Air以及專屬巧控鍵盤3月4日起在美國等 29個國家及地區開放訂購，但台灣開放預購時間待定。 

基本款iPad也獲同步升級，將最低配置的儲存空間提升至雙倍，並搭載A16仿生晶片，讓作業系統iPadOS中的日常任務效能提升，同時仍提供全天候電池續航力。與前一代相比，新款iPad速度提升最高可達30%。

蘋果公司也在聲明中指出，A16晶片也讓新一代iPad比最暢銷的Android平板電腦最快可達6倍。

新款iPad最低配置容量128GB起，有藍色、粉紅色、黃色和銀色，Wi-Fi版本售價11,900元起，Wi-Fi+行動網路版本起售價則為16,900元。 

與前一代相比，搭載A16的iPad在運行《Morpholio Trace》等App時效能大躍升，同時依然維持一整天的電池續航力。 擷自蘋果官網
與前一代相比，搭載A16的iPad在運行《Morpholio Trace》等App時效能大躍升，同時依然維持一整天的電池續航力。 擷自蘋果官網

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