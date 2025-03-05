川普施壓效應？香港長江和記將巴拿馬運河港口賣給美商貝萊德

聯合報／ 國際中心／即時報導
巴拿馬運河的巴爾博亞港。路透
巴拿馬運河的巴爾博亞港。路透

路透報導，香港長江和記控股4日表示，包括貝萊德在內的財團將以142.1億美元收購和記港口集團80%股權。該公司亦達成協議，向該財團出售巴拿馬港口公司90%權益，這家公司擁有及經營巴拿馬運河的巴爾博亞（Balboa）及克里斯托瓦爾（Cristobal）兩個港口。

美國總統川普多次表明要收回巴拿馬運河，還說運河對美國至關重要，目前卻由中國經營。

在川普壓力下，營運巴拿馬運河兩個港口的巴拿馬港口公司，成為巴拿馬政府調查對象，先前巴拿馬政府派出審計小組進駐巴拿馬港口公司，展開查帳，聲稱要確保公共資源有效及透明運用。

巴拿馬上月對巴拿馬港口公司展開查帳，香港大亨李嘉誠旗下的長江和記控股就迅速將巴拿馬港口公司九成股權賣給貝萊德為首的財團。貝萊德總部在美國紐約。

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