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輝達跌入空頭 分析師指5大利空

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

美國AI類股三日普遍收黑，但輝達重挫近百分之九，股價下探至六個月低點，反映輝達面臨的問題讓投資人憂心不已。

輝達股價三日收在每股一一四點○六美元，單日市值蒸發二六五○億美元，市值已跌破三兆美元，目前約二點七九兆美元，比一月六日達到的三點六六兆美元高峰值縮水近九千億美元。輝達股價已跌至去年九月的水準，且從今年一月六日創下的高點已回檔超過百分之廿三，以技術分析定義來說是遁入空頭市場。

瑞穗分析師歐雷根提出五個造成輝達股價大跌壓力因素，包括美擴大對陸管制恐影響明年營收；新加坡調查戴爾、美超微運往馬來西亞的伺服器，是否含有禁賣給中國的輝達晶片；輝達的Hopper GPU接近產品周期末期，先進封裝訂單可能逐漸減少；輝達上周公布的營收超出預期的程度不如過去兩年；輝達年度GTC大會十七日登場，在此之前沒有重大利多消息。

回檔 美國 馬來西亞

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