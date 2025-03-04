川普關稅生效 美元卻墜3個月新低 德銀：避險地位告急

美國對主要貿易夥伴加徵關稅後美元走貶，與許多人預期的可能升值正好相反。德意志銀行認為，隨著全球金融市場適應地緣政治新情勢，美元可能失去傳統避險資產地位。

追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數4日盤中最多下跌0.81%，報105.878，是去年12月9日以來最低。德意志銀行外匯策略全球主管薩拉維洛斯（George Saravelos）在客戶報告中表示，放眼今日金融市場反應，美元未大幅升值格外引人注目。

薩拉維洛斯說：「我們並非草率做出這種結論，但從全球情勢改變的速度和幅度來看，有承認存在這種可能性的必要。」

薩拉維洛斯特別點出美元與風險資產歷史相關性下降，以及美國經常帳逆差持續擴大的現象，認為出現這些現象通常代表美元「高估」已走到極限；薩拉維洛斯的團隊目前對美元持中性看法。

另一方面，歐盟因應美國總統川普突然減少防衛歐洲大陸正致力於快速提高國防支出，也帶來影響。薩拉維洛斯說：「支撐美國世界地位的兩大支柱面臨嚴峻挑戰，分別是美國提供歐洲的安全防衛，以及對以規則為基礎自由貿易的尊重。」