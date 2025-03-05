人民幣、日圓 川普嗆不准續貶

美國總統川普三日表示，他已告知日本和中國大陸領袖，他們不能繼續讓本國貨幣貶值，因為這樣做對美國不公平。分析師指出，北京可能會考慮讓人民幣貶值來抵銷美國關稅影響，而川普此話顯然是畫了一道紅線，阻止中國人民銀行用人民幣匯率當武器。

川普在白宮表示：「我已經打電話給習主席，我已經打電話給日本領導人，說你們不能繼續讓你們的貨幣貶值。」

川普指出：「你們不能這樣做，因為對我們不公平。當日本、中國和其他地方正在扼殺他們的貨幣，也就是讓它貶值，我們在這裡要生產曳引機和挖土機等產品是很難的。」

他表示，美國不該在電話裡反覆抱怨，而是透過徵收關稅來彌補製造商受到的損失，「所以要綜合看待這些因素。解決問題的最簡單方法就是關稅」。

關於大陸商品關稅會調至何種水平，川普說，要取決於北京在人民幣的做法及報復程度。

澳洲聯邦銀行策略師孔卡蘿（音譯）表示，川普認為貨幣貶值構成貿易壁壘，如果中日被認為人為壓低本國幣匯率，可能會被徵收更多關稅。瑞士隆奧銀行策略師李霍民則指出，川普最新聲明，反映他想利用財政部的匯率操縱國標籤，做為與各個貿易夥伴談判工具。

日本首相石破茂四日在國會否認東京試圖讓日圓貶值，他表示「日本沒有採取所謂的日圓貶值政策」，呼應財務大臣加騰勝信類似的說法。石破茂說，美日財長會繼續對貨幣政策密切溝通，正如川普第一任期時。

在中國大陸，人行迄今尚未表現出有意透過貶值來應付美國上調關稅。事實上，自川普去年十一月贏得大選以來，人行一直在抵禦人民幣貶值壓力。自一月下旬以來，透過每日中間價來限制人民幣兌美元匯率頂多貶至七點三人民幣左右。此外，人行還延後降息計畫，今年來暫停購買公債，並容忍銀行間資金吃緊，以防止人民幣進一步貶值與資金外流。

野村證券分析，人行不願讓人民幣貶值有兩大原因，一是憂心資金大幅外流，二是人民幣貶值可能與中國高層推動「強勢貨幣」提升全球使用度的目標矛盾。