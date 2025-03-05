川普最新貿易行動 美停滯性通膨風險蠢動

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國對加墨輸美產品課徵25%關稅，對大陸產品再加徵10%，美國進口產品的平均關稅稅率達11.5%，升抵1940年代以來最高，對經濟的衝擊風雨欲來，但影響更大的恐怕是盟國對美國貿易政策的信任不復返。

彭博經濟學家估算，川普的最新關稅措施使美國進口產品的平均關稅稅率一口氣激增9.1個百分點到11.5%，以去年的貿易組成來看，將是1940年代以來最高。

最新貿易行動將提高美國經濟的停滯性通膨風險，而高度依賴美國需求的加拿大和墨西哥經濟更將遭受嚴重打擊，估算兩國最終可能失去超過60%和70%的美國市場。相較下，美國來自中國的進口中期減幅推估上看65%，但由於中國輸美產品占GDP比率只略高於2%，所受影響可控。

隨著川普正逐漸落實關稅威脅，這一切可能只是剛開始。 彭博經濟學家認為，川普的下個目標可能是歐盟。

CIBC策略師表示，川普政府貿易政策正危及盟國對美國的信任，美國官員為加徵關稅提出各式各樣的理由，包括移民、芬太尼、貿易逆差、創造收入等；來自海湖莊園的貿易言論，以及準備無視先前已商定的貿易協議，讓美國和盟國的所有國際貿易關係蒙上陰影。

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