路透：川普暫停軍援烏克蘭 對烏打擊暫不致命

美國總統川普3日暫停對烏克蘭軍援，路透4日分析，此舉不會造成烏軍防線突然崩潰，但幾個月內可能實際衝擊戰事，尤其將削弱烏軍防空和精準打擊能力。

卡內基國際和平基金會高級研究員考夫曼說，美國對烏軍援暫停相當值得關注，但因烏克蘭已不像先前這樣仰賴美國直接軍援，其影響不會如俄烏戰爭較早階段那樣巨大。

去年上半年，因美國共和黨籍國會議員曾拒絕放行一項重要援外包裹，基輔在軍備供給延誤下苦撐過數月，這最終使前線有感，前線烏軍連月抱怨砲彈顯著不足。不過，現在失去美國砲彈供給的衝擊相對較小，因為歐洲已大幅增加供給，其他國家也有直接或間接貢獻。

但考夫曼說，華府中斷軍援定將影響烏國；數個月後隨庫存見底，影響將更明顯。基輔現在可能尤其苦於取得先進防空系統及海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等精準武器的替換品。海馬斯是烏國主要打擊系統之一，射程70至85公里。

幾名國防專家說，目前烏克蘭多數戰場打擊是使用烏國國產無人機。烏克蘭國會國家安全委員會秘書柯斯登柯說，火砲在戰場的地位已流失，戰爭已改變，現在以無人機基礎；去年，烏方造成的俄國傷亡軍人有65%是遭無人機打擊，僅20%是火砲、10%是美國火砲。

但美國是烏克蘭155毫米砲彈最大供應方，失去該類砲彈似乎將成問題。柯斯登柯說，他得知目前烏方還有若干庫存；若以當前作戰強度，應可撐到約今年仲夏。

烏國國會議員拉赫瑪寧（Serhiy Rakhmanin）說，如今美國是否決定阻擋持有美國製造執照的第三國製造商繼續提供烏國軍火，將事關重大；若基輔的歐洲盟友能自由行動，且有時間、意願、資金和能力幫助基輔，美國暫停軍援就不會是災難。

拉赫瑪寧並說，類似問題還有華府是否將允許透過第三國分享美國情報資料。