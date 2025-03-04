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閃兵成功？王大陸遭聲押禁見 網紅律師指「可能禁役」：真的不用當兵了

關稅戰烏雲密布 美股早盤道瓊重摔600點 那指逼近修正 但台積ADR逆漲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股4日早盤四大指數盡墨。路透
美股4日早盤四大指數盡墨。路透

美國總統川普開始對加拿大和墨西哥開徵新關稅，兩國均揚言反擊，關稅戰恐越演越烈，美股4日早盤四大指數盡墨。避險情緒升溫下，美國10年期公債殖利率站上去年10月來新高，公債殖利率與價格呈反向走勢。

道瓊工業指數一度重挫600點、或1.3%；標普500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數均重挫1%以上。但台積電ADR逆漲2%，

輝達（Nvidia）挫1%，主要受累於關稅憂慮與晶片輸中的限制增加。

特斯拉大跌7%，中國大陸數據顯示，特斯拉2月銷量略高於3萬輛，年減近五成，為逾兩年新低。

川普重塑全球貿易，加墨關稅25%關稅在周二（4日）正式上路。加拿大政府率先宣布報復措施，4日起對價值1550億加幣的美國產品徵收25％關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆也說，將在周日（9日）祭出報復性關稅。關稅衝擊下，通用汽車（GM）和福特（Ford）均跌2%以上。

CalBay Investments首席市場策略師Clark Geranen說，加墨關稅會施行多久仍不清楚，外界原本相信，關稅是談判策略，而非曠日廢時的貿易戰，面對這種情況，投資人先賣股再說。

交易者擔心美國經濟將放緩，估計聯準會（Fed）將加碼降息。目前貨幣基金市場已完全計入今年三度降息1碼的可能性，為去年12月以來首見。

加拿大 指數 美國

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