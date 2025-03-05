輝達利空罩頂股價探低 今年高點回檔超過23%

美國AI類股3日普遍收黑，而輝達（NVIDIA）重挫近9%，股價下探至六個月低點，反映輝達面臨的一些特定問題讓投資人憂心不已。

輝達股價3日重挫8.69%至每股114.06美元，單日市值蒸發2,650億美元，市值已跌破3兆美元大關，目前約2.79兆美元，比1月6日達到的3.66兆美元高峰值縮水將近9,000億美元。輝達4日早盤跌逾1%，一度黑翻紅。

現在輝達股價已經跌至去年9月的水準，且從今年1月6日創下的高點已回檔超過23%，以技術分析定義來說是遁入空頭市場。

瑞穗分析師歐雷根（Daniel O'Regan）提出五個造成輝達股價大跌的壓力因素：一，美擴大對陸管制：推估緊縮禁令可能導致輝達2026年度營收減少40億至50億美元，或影響每股盈餘0.18美元。

二，新加坡調查：新加坡正在調查戴爾、美超微運往馬來西亞的伺服器，是否含有禁賣給中國的輝達晶片，主要是查明這些伺服器最終是否又流向其他國家。

三，新舊產品交替：稍早傳出輝達的CoWoS訂單出現下滑疑慮，因輝達的Hopper GPU接近產品周期末期，先進封裝訂單可能逐漸減少，市場等待下一代GB300來重振需求。

四，財報不夠好：輝達上周公布的營收雖高於市場預期，但超出預期的程度不如過去兩年，且利潤增長放緩，而且匆忙推出新產品的成本增加使毛利率收窄。這些因素持續抑制市場信心。

五，缺上漲催化劑：輝達年度GTC大會3月17日才登場，在此之前沒有重大利多消息。美超微、博通等其他AI概念股也大幅下跌，瑞穗分析師克蘭表示，這是「上周行情的延續」，意指「AI交易的平倉潮」。