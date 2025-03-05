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OPEC+恢復增產 油價看跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際油價4日盤中挫跌逾2%，因在美國總統川普施壓下，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外將按計畫於4月起逐步增加石油產量，同時投資人也憂心美國關稅措施可能損害全球經濟成長和石油需求。

油市空頭預期布蘭特油價近期將跌破70美元，花旗預估可能在六到12個月內跌到60-65美元區間。布蘭特原油5月期貨4日一度跌2%至每桶70.18美元，美國西德州原油4月期貨跌1.8%，報每桶67.09美元。

以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+發布聲明說，4月將提高每日產量13.8萬桶，恢復已延後兩年多的增產計畫，接下來將逐步提高產量，在2026年前每日增產量將增至200萬桶，「逐步增產可能依市況暫停或扭轉」，「這項彈性將允許本集團繼續支持油市穩定」。市場原先預期OPEC+將再次延後增產。

Philip Nova大宗商品策略師林姆指出，目前的油價跌勢主要由OPEC+決定增產、與美國加徵關稅及其他國家的報復所驅動，另一個因素是川普決定面暫停對烏克蘭的軍事援助，被認為是解除對俄羅斯石油制裁的前奏，都牽動油市供需。

花旗集團指出，OPEC+意外宣布4月增產，「方向符合」該公司預期的布蘭特油價走向，也就是將在未來六到12個月內跌至60-65美元區間。

OPEC 國際油價

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