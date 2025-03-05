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「川普交易」豬羊變色 策略師：美債還有上漲空間

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

自美國總統川普去年11月當選以來，美國公債表現已勝過美國股市，反映他的施政風格已在顛覆一度火熱的「川普交易」。策略師認為，美債還有上漲空間，意味著美債殖利率看跌。

彭博資訊彙編的一個美國主權債券指標顯示，從去年11月5日美國大選投票日以來，美債的報酬率為2.1%，打敗標普500指數包含再投資股息的1.6%。

貿易戰加劇將打擊全球經濟成長的憂慮，帶動美國10年期公債殖利率4日盤中跌至去年10月以來最低水準。長期因表現鶴立雞群而受讚揚的美國經濟現在出現裂縫，2月製造業景氣幾乎停滯，投資人對固定收益資產喜好因而大為提升。

若聯準會（Fed）再進一步降息，將再為美債吹來更多順風。Pepperstone集團資深研究策略師Michael Brown表示，Fed今年或許能輕易降息2、4、甚至6碼，卻很難、幾乎不可能同等幅度升息。

反觀美股，因為全球經濟成長前景惡化而被拋售，同時投資人也擔心輝達等領漲股的估值被高估。如今市場動向已與所謂的「川普交易」背道而馳。「川普交易」本來應是偏向股票和美債殖利率上漲。

過去一年來，驅動整體市場主要力量─「美國例外論」正面臨苦戰，如今大西洋兩岸都有經濟成長風險。摩根士丹利策略師團隊指出：「我們認為，在市場重新思考『美國例外論』時，美債將是受惠最大的投資標的。」

川普 美國公債

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