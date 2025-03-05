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雲端運算新創 在美申請IPO
雲端運算服務新創CoreWeave 3日向美國證管會（SEC）申請辦理首次公開發行股票（IPO），盼募資40億美元，爭取上看逾350億美元的估值。
根據申報文件，CoreWeave去年營收由一年前的2.29億美元暴增737%至19.2億美元，77%來自最大的兩個客戶，其中62%來自微軟。去年淨損則由5.94億美元增加至8.63億美元。CoreWeave去年度尚有逾150億美元合約待履行。
CoreWeave在2017年由現任執行長殷崔特（Michael Intrator）共同創辦，原名Atlantic Crypto，提供乙太幣挖礦基建，如今為Meta和微軟等科技大廠提供使用輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）的雲端服務。根據申報文件，殷崔特目前持有CoreWeave 38%股權，避險基金Magnetar持有7.2%，輝達則持有1.2%。
文件也顯示，截至去年底，該公司旗下32座資料中心已配備逾25萬個輝達GPU。
CoreWeave的IPO承銷商包含摩根士丹利、摩根大通、高盛銀行與11個顧問。CoreWeave將以「CRWV」的股票代碼，在那斯達克掛牌。
人工智慧新創Anthropic近日則在新一輪募資中籌集35億美元，高於原先20億美元的目標，估值因而翻三倍至615億美元，顯示投資人仍看好AI新創成長潛力。
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