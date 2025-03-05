車廠減碳 歐盟給三年緩衝期

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟將給予汽車製造商三年緩衝期，以落實原定今年須達成的減碳目標。

范德賴恩說，將在本月稍晚提出這項針對性修正措施，使汽車產業在2025年的排放規定下擁有更大的彈性。這些修正措施實際上意味著，汽車製造商今年可以不達標。她在3日的新聞簡報說：「目標將維持不變，但這意味著產業將有更多喘息空間。」

在去年電動車銷量下滑導致歐洲汽車製造商更難實現2025年的排碳目標後，業者已積極推動監管當局修改這項目標，否則可能面臨數十億歐元罰款。但這項排碳目標的修正案，需獲得歐盟成員國和歐洲議會的批准。

這項緩衝措施將為汽車業者帶來一些喘息機會，福斯汽車集團曾警告，這項排碳規定將使其損失15億歐元，但Volvo汽車集團等其他公司則呼籲執委會堅持其目標，為已在新技術上投入巨資的業者提供監管確定性。

歐盟執委會定於5日公布行動計畫幫助陷入困境的歐洲汽車產業，除了放寬這項2025年達標規定外，還有一些長期措施。