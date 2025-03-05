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美國目標百貨 今年銷售恐零成長

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
目標百貨上季財報優於預期，但示警關稅政策將衝擊獲利，營運恐有壓。(路透)
目標百貨上季財報優於預期，但示警關稅政策將衝擊獲利，營運恐有壓。(路透)

美國目標百貨（Target）上季財報優於預期，但警告關稅將擠壓短期獲利，並預期本年度銷售將幾乎零成長，對這家難以擺脫長期頹勢的大型零售商而言是一大警訊。

目標百貨4日公布，去年第4季涵蓋電子商務的同店銷售成長1.5%，連續第3季成長，而且增幅大於市場預估的1.3%；每股盈餘（EPS）下滑19.3%至2.41美元，毛利率及營業利潤率也下降，原因是促銷和交貨成本增加。

目標百貨發言人表示，美妝、服飾、玩具和體育用品上季表現亮眼，家飾及家具銷售則萎縮。網路購物風氣也升溫，上季數位同店銷售成長8.7%，這也是貨物運輸成本上升的原因。

相較於上季優於預期的表現，目標百貨展望黯淡無光，警告第1季獲利可能承受巨大壓力，反映出關稅不確定性及服飾與其他非必需消費產品2月需求疲弱的影響。

目標百貨也預估2026年1月止的2025年度同店銷售將大致持平，不如分析師平均預估的成長1.86%，EPS可能介於8.8至9.8美元。值得留意的是，目標百貨全年財測未將關稅影響納入考量。

目標百貨財務長吉姆‧李（音譯）說：「我們會持續觀察這些趨勢，並對未來一年財測維持適當謹慎態度。」

在消費者謹慎花錢之際，目標百貨過去近兩年一直試圖打造穩定成長軌道，不只調降產品價格，還提供特別折扣及更新商品陣容，但財報一直不見起色。相較之下，沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costco）等同業已交出成長成績。

東南亞電子商務龍頭業者、蝦皮母公司冬海（Sea）去年第4季財報同日出爐，營收成長36.9%至49.5億美元，優於預期；純益達到2.376億美元，扭轉一年前虧損的頹勢。

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