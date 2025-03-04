快訊

好消息！新光三越氣爆後第3周 24歲腦部重創樓管轉一般病房

不滿馬斯克…縱火攻擊 法國經銷商12輛特斯拉遭燒毀

中央社／ 法國土魯斯3日綜合外電報導
法國南部城市土魯斯一家汽車經銷商，12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀。 法新社
法國南部城市土魯斯一家汽車經銷商，12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀。 法新社

法國南部城市土魯斯（Toulouse）的檢察官辦公室今天表示，當地有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起事件屬於縱火攻擊。

檢察官辦公室告訴法新社，當局已開始調查2日晚間發生在土魯斯附近一家汽車經銷商的攻擊事件。這起事件共有8輛車被燒毀，另有4輛車嚴重受損。

檢察官辦公室指出，證據顯示這場火警「絕非意外」。

土魯斯郊區茲普萊桑斯杜圖奇（Plaisance-du-Touch）地方首長季約（Philippe Guyot）告訴法新社，消防員很快就斷定起火原因是犯罪行為。

由於美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開支持歐洲極右派政黨、反對多元化價值觀，並與美國總統川普交好，歐洲已發生多起針對特斯拉的攻擊行動。

法國南部城市土魯斯一家汽車經銷商，12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀。 法新社
法國南部城市土魯斯一家汽車經銷商，12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀。 法新社
法國南部城市土魯斯一家汽車經銷商，12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀。 法新社
法國南部城市土魯斯一家汽車經銷商，12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀。 法新社

法國 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

中國電動車銷售反彈 比亞迪近月跑贏特斯拉

川普明早發表首次國會演說！料將聚焦4大主題 馬斯克坐哪備受關注

馬斯克挺右翼犯眾怒 特斯拉車主貼貼紙「明哲保身」：他發神經前買的

反馬斯克…美爆抗議潮

相關新聞

「川普交易」豬羊變色 美債自川普當選以來表現勝過美股

自美國總統川普去年11月當選以來，美國公債的表現已勝過美國股市，反映他的施政風格已在顛覆一度火熱的「川普交易」。策略師認...

不滿馬斯克…縱火攻擊 法國經銷商12輛特斯拉遭燒毀

法國南部城市土魯斯（Toulouse）的檢察官辦公室今天表示，當地有12輛特斯拉汽車遭蓄意燒毀，當局認定這起事件屬於縱火...

南韓股票交易平台Nextrade開業 結束韓交所70年壟斷

韓國第2家證券交易所Nextrade今天開業，客戶最終將能交易三星和SK海力士等頂級科技股，結束長期以來只有韓國交易所（...

連兩月脫手！特斯拉董事長再賣自家股票 套現3千多萬美元

特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出自家股票，套現3千多萬美元。她已連續兩個月賣出特斯拉股票。

怕得罪川普政府…美金融業者紛退出淨零銀行聯盟 傳日本第一家跟進

美國金融業者先前怕得罪美國總統川普率領的新政府，掀起退出淨零銀行聯盟風潮。日媒披露，已知三井住友金融集團（SMFG）也將...

橋水創辦人：美國晶片製造贏不過大陸 但在「這領域」持續領先

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國雖然在人工智慧（AI）晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。