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南韓股票交易平台Nextrade開業 結束韓交所70年壟斷

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
韓國第2家證券交易所Nextrade今天開業。 法新社
韓國第2家證券交易所Nextrade今天開業。 法新社

韓國第2家證券交易所Nextrade今天開業，客戶最終將能交易三星和SK海力士等頂級科技股，結束長期以來只有韓國交易所（Korea Exchange）一家證交所壟斷的局面。

韓國交易所成立於1956年，近70年來一直是韓國唯一的證券交易所，直到名為Nextrade的新股票交易平台今天上午10時開業。

Nextrade交易時間更長，每天12小時，韓國交易所的開放時間則為6.5個小時，而且Nextrade與韓國交易所相比，收取的費用更低。

Nextrade執行長金學首說，公司已「進行廣泛的測試，以驗證系統的可靠性，並實施制度保障措施，以確保市場穩定」。

接下來的兩週內，將有10檔股票可進行交易，全部來自韓國綜合股價指數（KOSPI）和小型股KOSDAQ指數。

Nextrade上市股票數量將逐漸擴大，從3月31日起，將有800檔股票可交易，其中包括晶片製造商三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）等大公司。

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