快訊

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

連兩月脫手！特斯拉董事長再賣自家股票 套現3千多萬美元

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出價值約3,370的自家股票。路透
特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出價值約3,370的自家股票。路透

特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出自家股票，套現3千多萬美元。她已連續兩個月賣出特斯拉股票。

路透報導，根據美國證券交易委員會3日揭露的申報文件，丹賀姆這次售出共112,390股特斯拉股票，價值約3,370萬美元。上個月她也賣出同樣數量的自家股票，為自己帶來約4,320萬美元的總收益（尚未扣除手續費和稅金）。

今年稍早，法院批准丹賀姆及其他特斯拉董事支付9.19億美元，作為其被指控超領報酬的和解費。這起訴訟指控特斯拉在2017-2020年間的董事薪酬過高，這也正值特斯拉股價大幅成長時期，使董事們獲得的股票選擇權，價值高達上億美元。

丹賀姆在為馬斯克的560億天價報酬案作證時稱，她在擔任特斯拉董事期間獲得了約2.8億美元的收益。

特斯拉董事會成員也包含馬斯克胞弟金巴爾（Kimbal Musk）。董事會成員與馬斯克本人關係太過親近，早已多次引發質疑。

特斯拉股價在去年11月5日美國大選後，已下跌逾13%。

特斯拉 美國大選 馬斯克

延伸閱讀

中國電動車銷售反彈 比亞迪近月跑贏特斯拉

馬斯克挺右翼犯眾怒 特斯拉車主貼貼紙「明哲保身」：他發神經前買的

反馬斯克…美爆抗議潮

工具機展 AI機器人商機火…上銀、和大等獲大廠詢單

相關新聞

「川普交易」豬羊變色 美債自川普當選以來表現勝過美股

自美國總統川普去年11月當選以來，美國公債的表現已勝過美國股市，反映他的施政風格已在顛覆一度火熱的「川普交易」。策略師認...

連兩月脫手！特斯拉董事長再賣自家股票 套現3千多萬美元

特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出自家股票，套現3千多萬美元。她已連續兩個月賣出特斯拉股票。

怕得罪川普政府…美金融業者紛退出淨零銀行聯盟 傳日本第一家跟進

美國金融業者先前怕得罪美國總統川普率領的新政府，掀起退出淨零銀行聯盟風潮。日媒披露，已知三井住友金融集團（SMFG）也將...

橋水創辦人：美國晶片製造贏不過大陸 但在「這領域」持續領先

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國雖然在人工智慧（AI）晶片...

市場不確定性升高投資人避險 比特幣暴跌近10%

隨著貿易戰升級，以及美國成立加密貨幣儲備的不確定性升高，投資人紛紛避險，比特幣（Bitcoin）價格今天暴跌近10%

避川普加關稅 本田Civic放棄墨西哥、移至印第安納生產

日本汽車巨頭本田(Honda)決定將旗下最受歡迎的車種喜美(Civic)的下一代油電混合車型生產，從原定的墨西哥移到美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。