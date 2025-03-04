快訊

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

聽新聞
0:00 / 0:00

橋水創辦人：美國晶片製造贏不過大陸 但在「這領域」持續領先

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
有「避險基金天王」美譽的達里歐（Ray Dalio）表示，中國在晶片製造和AI應用方面超前美國，但美國將持續在AI研究方面領先。路透
有「避險基金天王」美譽的達里歐（Ray Dalio）表示，中國在晶片製造和AI應用方面超前美國，但美國將持續在AI研究方面領先。路透

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國雖然在人工智慧（AI）晶片發展的創新和研究領先全球，但中國大陸將持續在製造和應用方面更有實力。

有「避險基金天王」美譽的達里歐上個月在福斯新聞前當家主播卡爾森（Tucker Carlson）的節目中表示，中國在半導體晶片量產和AI應用方面超前美國，即便美國的晶片效率略勝一籌。

他說，「我們設計晶片，但無法有效生產晶片，總的來說，美國無法用同樣的成本效益生產任何東西」，「美國沒有製造能力，我也不相信美國會在我們這一生裡，回頭和中國在製造領域相競爭」。

達里歐日前在播客節目「All-In」中說，與美國的技術相比，陸製晶片雖然通常有些缺陷，但仍然便宜許多，中國也很可能將焦點轉向AI應用。他說，「中國的下一步，將是把非常平價的晶片置入製造業產品」，例如機器人技術。

他認為，美國AI晶片發展的優勢，反而是對高等教育和研究的不斷投資，這也因此吸引了來自全球的人才。根據史丹福大學AI指數，美國迄今已投入672億美元於AI研究，超越中國的78億美元，也發表了更多的研究論文。

達里歐預測，未來在AI領域裡，各界將不斷致力於護衛圍繞AI技術的智慧財產。他對卡爾森說，「不同的組織或個人將以不同方式領先」。

半導體 美國 避險

延伸閱讀

台積電擴大投資回應川普2.0 美台商會：製程仍領先美國1至2個世代

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

若台積晶片不在美生產 川普威脅至少課稅25%

影響美半導體補助？美負責晶片法案的辦公室傳將裁員40%

相關新聞

「川普交易」豬羊變色 美債自川普當選以來表現勝過美股

自美國總統川普去年11月當選以來，美國公債的表現已勝過美國股市，反映他的施政風格已在顛覆一度火熱的「川普交易」。策略師認...

連兩月脫手！特斯拉董事長再賣自家股票 套現3千多萬美元

特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出自家股票，套現3千多萬美元。她已連續兩個月賣出特斯拉股票。

怕得罪川普政府…美金融業者紛退出淨零銀行聯盟 傳日本第一家跟進

美國金融業者先前怕得罪美國總統川普率領的新政府，掀起退出淨零銀行聯盟風潮。日媒披露，已知三井住友金融集團（SMFG）也將...

橋水創辦人：美國晶片製造贏不過大陸 但在「這領域」持續領先

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國雖然在人工智慧（AI）晶片...

市場不確定性升高投資人避險 比特幣暴跌近10%

隨著貿易戰升級，以及美國成立加密貨幣儲備的不確定性升高，投資人紛紛避險，比特幣（Bitcoin）價格今天暴跌近10%

避川普加關稅 本田Civic放棄墨西哥、移至印第安納生產

日本汽車巨頭本田(Honda)決定將旗下最受歡迎的車種喜美(Civic)的下一代油電混合車型生產，從原定的墨西哥移到美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。