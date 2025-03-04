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怕得罪川普政府…美金融業者紛退出淨零銀行聯盟 傳日本第一家跟進

中央社／ 東京4日綜合外電報導
三井住友金融集團 (SMFG) 。 路透
三井住友金融集團 (SMFG) 。 路透

美國金融業者先前怕得罪美國總統川普率領的新政府，掀起退出淨零銀行聯盟風潮。日媒披露，已知三井住友金融集團（SMFG）也將脫離，為第一家退出這個聯盟的日本銀行。

淨零銀行聯盟（NZBA）由聯合國號召、銀行業發起組成，成員包含全球各大銀行，盼致力在2050年底前讓相關放貸、投資及資本市場活動符合減碳與邁向淨零排放。

截至今天，淨零銀行聯盟成員包含135個金融機構，範圍橫跨44個國家或地區。

日本經濟新聞」報導，今天已知三井住友金融集團退出後，有意持續推動脫碳相關的投融資計劃等，以應對氣候變遷。而日本野村集團也在評估是否脫離這個聯盟。

川普（Donald Trump）正式重返白宮前的2024年底到2025年初左右，美國銀行（BofA）、花旗集團（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）、高盛集團（Goldman Sachs）等6大銀行業者紛紛宣布退出淨零銀行聯盟，出現一股脫離風潮。

除此之外，加拿大皇家銀行（RBC）在內的數間加拿大銀行，也在今年1月底前脫離。

「日本經濟新聞」分析，川普當政之下的美國政府，對脫碳相關的跨行業活動持批評態度，這也帶來潛在的法律風險。

川普在因應氣候變遷方面態度消極，有些共和黨人士認為，淨零銀行聯盟的活動可能違反反壟斷法。

「日本經濟新聞」指出，歐洲許多銀行仍留在淨零銀行聯盟，也使日本金融機構的動向備受關注。日本有6間金融機構加盟淨零銀行聯盟，不過這對在美國發展事業的日本金融業者而言，風險愈來愈大。

這6間日本業者為三菱日聯金融集團、三井住友金融集團、瑞穗金融集團在內的三大日本銀行，以及三井住友信託集團（Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc.）、農林中央金庫、野村集團。

1名未具名的三井住友金融集團幹部表示，「將強化氣候變遷的因應」。三井住友金融集團將維持2030年可持續性金融投融資目標，同時繼續推動2050年前實現貸款企業的溫室氣體淨零排放。

日本經濟 淨零 美國

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