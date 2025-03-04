市場不確定性升高投資人避險 比特幣暴跌近10%

隨著貿易戰升級，以及美國成立加密貨幣儲備的不確定性升高，投資人紛紛避險，比特幣（Bitcoin）價格今天暴跌近10%。

法新社報導，美國總統川普談到成立加密貨幣儲備時，比特幣和類似的數位資產價格一度大漲，如今隨著市場對這項計畫能否真正實現產生疑慮，價格隨即大幅回跌。

財經新聞網站Forexlive經理巴頓（Adam Button）表示：「所有資產都被拋售…（加密貨幣投資人）正在進行去風險操作。」

今天稍晚，比特幣價格下跌9.47%，報每枚8萬5321.69美元。比特幣的總市值超過1兆美元，是加密貨幣領域中規模最大的資產。

第二大加密貨幣以太幣（Ether），價格跌逾15%。

瑞波幣（XRP）、艾達幣（ADA）和索拉納幣（SOL）等其他主要加密貨幣價格暴跌近20%。

川普確認對墨西哥和加拿大輸入美國的所有商品加徵25%關稅，是影響加密貨幣價格的另一個因素。墨國和加國已說將採取報復措施。

巴頓認為，對這場貿易戰的擔憂加上對美國經濟成長的憂慮，使情勢更加複雜，許多人預期美國第一季經濟將走弱。

川普前一天點名可能會納入美國加密貨幣戰略儲備的5種加密貨幣，激勵了加密貨幣價格今天早盤的漲勢。

川普提到的加密貨幣除了比特幣和以太幣，還有前述瑞波幣、艾達幣和索拉納幣。

這項儲備計畫將透過納入美國政府已持有的數位貨幣資產來建立，這些資產主要來自法院案件中被查封的資產或受制裁個人及企業的資產。

不過，業界內部人士對被點名的加密貨幣抱持保留態度。

美國主要加密貨幣交易所Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）認為，僅將比特幣列入戰略儲備，「可能是最好的選擇」。

阿姆斯壯在社群媒體X上寫道：「比特幣的運作方式簡單，而且許多人認為它可能會成為未來黃金的替代品。」

成立這樣的儲備必須經過美國國會同意。

巴頓指出：「發文是一回事，你必須讓法案通過才能實現。這仍然不太可能發生。」