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全球政府今年舉債額將達12.3兆美元 刷新紀錄

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
由於主要經濟體的國防等開支增加、加上利率上漲推升債務水準，全球政府今年的舉債水準將創新高。路透
由於主要經濟體的國防等開支增加、加上利率上漲推升債務水準，全球政府今年的舉債水準將創新高。路透

信評機構標普全球評級公司（S&P Global Ratings）預測，由於主要經濟體的國防等開支增加、加上利率上漲推升債務水準，全球138國政府今年的舉債水準將比去年增加3%至12.3兆美元，再度刷新歷史紀錄。

標普全球評級估算，全球政府債務水準將增至創新高的76.9兆美元，全球主權部門主管希逢-艾瑞瓦洛（Roberto Sifon-Arevalo）指出，在危機持續後，大型經濟體仍聚焦以財政政策因應危機，結果就是主權債務暴增，同時公債殖利率大漲推升償息成本，又加劇這個問題。

標普全球評級指出，美國的「龐大財政赤字、高利息支出、以及需要大幅債務再融資」，可能提高長期公債的發債額至4.9兆美元，預期財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率2026年之前都將高於6%，但美元作為全球實質準備貨幣的地位，將給予美國公共財政「龐大彈性」。標普全球評級的數據並未計入短天期國庫券或地方政府債務等其他形式的政府舉債。

中國大陸今年預料也將提高長期公債的發行額超過370美元，增至2.1兆美元，以振興國內經濟。在七大工業國集團（G7）和中國大陸以外的其他國家，今年發債額將大致與去年持平。整體而言，今年全球債務占GDP比率將達70.2%。

標普全球評級警告，最近政府公債增加，正碰上投資人擔心經濟前景，將造成公債殖利率曲線趨陡，重燃投資人對許多先進經濟體財政處境的憂慮。希逢-艾瑞瓦洛說，債務基金管理的資產持續增加，投資人仍願意吸收新發行的公債，但利息負擔加重，可能衝擊政府的其他企圖心，例如基礎建設支出，從而助長「政治色彩的改變」。

債務 標普

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