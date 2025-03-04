快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

陸資營運生變？澳洲官方將與地方政府討論達爾文港租約

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2023年6月4日，大陸駐澳大使肖千（左）前往嵐橋集團租用的達爾文港考察調研，了解建設發展新情況。中新社資料照
2023年6月4日，大陸駐澳大使肖千（左）前往嵐橋集團租用的達爾文港考察調研，了解建設發展新情況。中新社資料照

彭博4日報導，澳洲官員本周將與地方政府會面，討論目前由陸資營運的達爾文港的未來租借計劃。達爾文港位於北領地首府，目前由一家陸資公司營運。報導稱，北領地財政廳長嚴比爾（Bill Yan）4日發布聲明指，北領地政府的代表，將於6日前往堪培拉，討論該港口以及「確保未來安全的必要步驟」。他也要求總理艾班尼斯明確說明達爾文港可能的資金來源。

達爾文港位於澳洲北部，是距離亞洲和中國大陸最近的澳洲港口，也是該國重要的軍事基地和北部海岸巡邏艇的基地，以及美軍駐澳洲輪調部隊的基地。北領地曾在2015年簽訂協議，將達爾文港租予山東的陸資企業嵐橋集團（Landbridge Group），租期99年。

澳洲新報曾指，嵐橋獲得達爾文港租約後，引發美、澳一些國安人士不滿，因為美軍經常使用達爾文港附近的軍用港口設施。歐巴馬擔任美國總統時期，曾當面向時任澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表達陸企獲得達爾文港租約的擔憂，聲稱其可能有助於大陸蒐集附近美、澳軍事行動的情報。

去年11月以來，澳洲一直在討論如何應對達爾文港的不確定性，當時有報導稱，嵐橋集團可能出現財務困難。

Bill Yan表示，過去數月來已進行為時多月的盡職調查，以確保嵐橋集團所做的一切，及對該港口的任何收購均以正確方式進行。嵐橋澳洲非執行董事歐康納（Terry O'Connor）4日在一份聲明中說，達爾文港不會出售，他表示北領地財政廳長聲明讓人意外，嵐橋和達爾文港沒有參與此事任何討論。

國安人士 澳洲 美軍

延伸閱讀

研究：南極融冰可能導致洋流流速趨緩 嚴重影響氣候

澳洲夫妻伴屍4小時…降落後還被迫留下 卡達航空稱「處理妥當」

澳洲軍方稱中國演習未通知 40分鐘後才獲民航機師示警

陸資背景權宜輪疑拖斷海纜被押 陸國台辦：民進黨政治操弄

相關新聞

全球政府今年舉債額將達12.3兆美元 刷新紀錄

信評機構標普全球評級公司（S&P Global Ratings）預測，由於主要經濟體的國防等開支增加、加上利率上漲推升債...

英特爾準備搶單 Nvidia、博通擬採18A製程

消息人士指出，晶片設計廠輝達(Nvidia)與博通(Broadcom)已在測試英特爾(Intel)的18A製程技術，顯示...

陸資營運生變？澳洲官方將與地方政府討論達爾文港租約

彭博4日報導，澳洲官員本周將與地方政府會面，討論目前由陸資營運的達爾文港的未來租借計劃。達爾文港位於北領地首府，目前由一...

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英國學者呼籲：捐出來

俄烏戰爭除來帶來傷亡，也讓一些國家大發戰爭財，其中之一是歐洲目前為止最大的天然氣供應國挪威，因天然氣價格高漲而賺得盆滿缽...

發射前突發狀況 SpaceX取消星艦第8次試飛

科技大亨馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）在預定今天升空之前取消「星艦」（Starship）...

墨國州長：鴻海超大型AI伺服器廠將在一年內完工

墨西哥哈利斯科州州長萊穆斯（Pablo Lemus Navarro）表示，儘管面臨美國總統川普的新關稅威脅，鴻海計劃在當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。